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高雄分屍案…當地人曝凶嫌與被害人是舊識 犯案後還冷血探口風

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影／高雄分屍案凶嫌與被害人是舊識 犯案後冷血探口風

聯合報／ 記者劉學聖郭韋綺／高雄即時報導

高雄驚傳駭人聽聞分屍案，一名71歲冠夫姓的趙林老婦遭73歲張姓老翁分屍，屍塊被丟入前鎮運河棄屍，手法凶殘，今天又傳出疑有第2名、綽號「仙姑」張女受害，目前行蹤不明。當地民眾說，3人是舊識，２天前張嫌透露跟張女有錢財糾紛，如今傳出林婦遭分屍，懷疑張女恐也遭遇不測。

據左營萬年縣公園附近一家雜貨店老闆娘說，張嫌、趙林婦、張女常來泡茶聊天、下棋玩牌，3人都是常見的老面孔。老闆娘說到，張嫌很有錢，在台北也有房，退休後，常在三民公園、萬年縣公園炫富搭訕、交女友，吹噓跟大陸籍4、5名女子交往，周旋在紅粉知己之間，男女關係非常複雜；之前傳出50多歲女子「令果（日語蘋果）」突傳死亡，不確定是否與張嫌有關。

該名老闆娘回想1月底，趙林老婦曾提到對張嫌的糾纏感到困擾，但未說明原因，本月5日，張嫌到公園探聽趙林「最近有沒有來」，並主動說起跟張女發生錢財糾紛，表示張女日前搭高鐵北上找他，但他一支120萬名錶、一條7錢項鍊、現金不翼而飛，懷疑被張女偷走。

一位萬年縣公園民眾附和說，當天他聽到張嫌來找趙林，張嫌還指控張女偷走他的手錶、現金，最後手錶追回了，張女也失去蹤影，至少大半年沒出現。

這位民眾說，對照趙林老婦死亡時間軸，本月3日發現早已被分屍，張嫌犯案後表現很冷靜，2天前還故意來探口風，痛批張嫌太沒人性，張女傳出失蹤，懷疑可能已慘遭毒手。

張姓凶嫌住家。記者劉學聖／攝影
張姓凶嫌住家。記者劉學聖／攝影
高雄發生駭人聽聞命案，71歲趙林姓婦人遭分屍殺害，生前模樣曝光。記者劉學聖／翻攝
高雄發生駭人聽聞命案，71歲趙林姓婦人遭分屍殺害，生前模樣曝光。記者劉學聖／翻攝
張姓凶嫌身影曝光。記者劉學聖／翻攝
張姓凶嫌身影曝光。記者劉學聖／翻攝
張姓凶嫌住家研判是命案第一現場。記者劉學聖／攝影
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分屍案

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