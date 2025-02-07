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昔日分屍重案／「食人魔」分屍女保險員槍決成最後器捐死囚

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

高雄張姓老翁涉嫌殺害婦人並分屍案驚悚情節震驚各界，台灣過去曾發生多起分屍案，其中，2003年的台中施姓女保險員分屍案，遭機車行老闆陳金火、學徒廣德強性侵殺害，2人在施女瀕死時持刀刮削皮肉、分屍丟棄水塔及化糞池，陳一度被認定油炸食用施女皮肉被稱「食人魔」，2人在2007年判死刑定讞，2012年槍決。

陳金火當年是機車行老闆，而廣德強曾跟陳的弟弟學修車，2人因而認識。陳金火經常介紹客戶給施姓女子辦理保險，見施女常單獨到機車行而心生淫念，他就和缺錢的廣德強商議，計畫要對施女劫財劫色，且殺人滅口。

2003年12月7日晚間，施女應陳金火、廣德強（當年各43歲、24歲）之約到龍井的機車行，陳拉下鐵捲門放大店內音響音量，毆打被害人腹部，廣則戴手套用童軍繩勒緊施脖子，待施停止掙扎就被2人抬到2樓浴室，遭廣德強性侵得逞。

陳金火再用蓮蓬頭水管沖洗施女下體、腳踩腹部使精液流出，2誤以為施女已死就持刀支解，還合力將2包屍骨丟入3樓水塔，將削刮下來的屍肉用2條長褲包著，由廣德強丟入1樓的化糞池。

台中地院一審原認定陳金火、廣德強曾油炸兩片刮自施女的肉片給陳金火吃，陳被稱為「食人魔」；但2人該部分供述反覆，至更三審時，台中高分院認無積極事證可確認此事，且有沒有吃人肉，與是否構成犯罪無關，因此未再論究，最高法院也維持。

台中地院一審、台中高分院至更三審都判處陳金火及廣德強死刑，最高法院2007年9月6日駁回定讞，2012年12月21日法務部批准槍決，廣德強1槍斃命，陳金火因器官捐贈，法警朝其右腦開1槍，腦死後送醫摘除器官，陳金火也是國內最後1個器官捐贈死刑犯。

陳金火（左一）、廣德強（左二）性侵殺害施姓女保險員，2007年判死刑定讞至今仍在看守所內待執行。圖／報系資料照
陳金火（左一）、廣德強（左二）性侵殺害施姓女保險員，2007年判死刑定讞至今仍在看守所內待執行。圖／報系資料照

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