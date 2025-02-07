昔日分屍重案／桃翁屠雞手法肢解30年髮妻 女兒提母頭報案

高雄驚傳7旬張姓老翁殺人分屍案，桃園7年前也傳出67歲老翁陳登科，和結褵逾30年的簡姓妻子因財產糾紛，殺妻後竟以屠宰雞隻手法把簡肢解成7大塊，還撒石灰粉掩蓋氣味，女兒見母失蹤提裝有屍塊塑膠袋報案，在派出所打開才驚見是頭顱，陳一審雖判死，上訴改判無期確定。

陳登科（67歲）和簡姓妻子1987年結婚，中間曾離婚又登記復合，陳要求簡依約給支付離婚財產分配遭拒，2018年5月25日拿刀揮砍，又摀住簡的口鼻致死，甚至以屠宰雞隻手法，將妻子分屍成7大塊，並取出內臟藏於家中冰箱、置物櫃，還撒石灰粉掩蓋氣味。

陳登科狠心將妻子的頭、四肢砍下分裝塑膠袋內，後來女兒發現母親消失，又看到浴室有血跡起了疑心因擔心爸爸滅證，遂抓了1袋裝有屍塊的塑膠袋到派出所報案，直到大開才發現是母親的頭顱，過程十分驚悚。

桃園地院一審認為，陳登科所犯殺人罪行已屬「無理剝奪他人生命」之「最嚴重罪行」，陳僅因財產糾紛，漠視且殘酷剝奪結婚數十年配偶的生命，手法極其凶殘，絲毫未見可同情之處，雖僅殺1人，但若科處無期徒刑，顯然不足以評價陳凶惡犯罪的罪責，依殺人、毀損屍體等罪判他死刑。

高等法院二審認為，陳登科在檢察官偵訊時認錯，綜合各量刑因子，都不是落在應量處「最重之刑」結論，且陳已年近70歲，判無期徒刑足以讓他與社會隔絕，認為死刑非唯一且無可取代的處罰，認為一審判死刑並不合適，改判無期徒刑，最高法院2020年12月4日駁回，無期定讞。 陳登科殺害結褵30年髮妻還肢解成7大塊，法院一審判死刑，上訴撤銷改判無期徒刑確定。圖／報系資料照

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