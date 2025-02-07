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高雄殺人翁身邊連傳失蹤 住家原是胞兄留給他住 如今大嫂也失蹤
高雄市張姓老翁涉嫌殺人分屍，他身邊已有多人失蹤，除了另同在公園結識的張姓婦人，他大嫂也在去年失蹤，至今下落不明。
據了解，張姓老翁獨居高雄市前鎮區的公寓房子，原本是他哥哥房子，後來哥哥搬家到楠梓，去年5月去世，前鎮區的公寓房子才留給他住，偶爾74歲的大嫂回去看看房子。
但是，去年12月中旬，住新北市汐止區張嫂的兒子，發現多日未聯絡到母親，向新北汐止警方報案協尋，後來案轉高雄市楠梓警分局，警方也派員去張嫂住處，發現沒人在家。直到張姓老翁涉案，警方發現失蹤的張連姓婦人，是張翁的大嫂。
據張翁住處鄰居說，和他不認識，也很少談話，對他不熟。
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