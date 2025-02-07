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恐有3人受害！高雄殺人分屍凶嫌家中留血跡 驗出3名女性DNA

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄七旬趙姓老婦失蹤，疑遭友人張姓老翁涉殺害分屍後丟前鎮區運河，這起驚悚殺人案並未隨張男遭收押落幕；檢警持續追查，今驚傳一名70多歲的張姓老婦及凶嫌張男的大嫂失蹤疑與張男有關；據了解，警方鑑識小組在張的住處採集到數滴血點跡證，驗出3名女性DNA，其中1人為趙婦，另2人是否為失蹤的張婦及張的大嫂，仍待檢驗結果才能揭曉。

據了解，高雄市刑大、楠梓、左營及前鎮警分局共組專案小組追查，今天上午先行從採集的屍塊及屋內和趙婦兒子的DNA比對，證實趙婦身分，已遭張男涉嫌殺害。

今天上午又傳出，左營區70多歲的張姓老婦人過年前即失蹤，兒女原以為媽媽去旅遊，1月27日報協尋，2月2日報緊急協尋，警方見張翁分屍案，調監視器驚見張婦1月17日最後身影消失在距張翁家僅約300公尺處，由於也無出國紀錄，警方懷疑她恐遭殺害，正比對相關跡證追查。

除了確認遭分屍的趙婦及最後身影出現在張嫌住家後失蹤的張婦之外，據了解，張男原本和哥哥、嫂嫂一起住，但哥哥去年5月因病過世，嫂嫂也搬去跟兒女一起住，偶而會回老家查看，後張男改住在姪子家，張男的大嫂今年1月也被家人通報失蹤，恐怖的巧合，令警方也相當吃驚！

據了解，警方鑑識小組全副武裝在張男住處鑑識採證，在浴室毛巾、客廳牆上及房間發現數滴血點，經帶回比對後，發現有3名女性DNA，其中一人確認為遭殺害分屍遇害的趙姓婦人，另有2名女性DNA的身分仍待確認。

由於警方已採集失蹤張姓婦人的女兒DNA送驗比對，另張男大嫂也失蹤，警方已通知張男大嫂家人採DNA比對，結果最快今晚會出爐。

張姓老翁涉嫌殺害趙林姓婦人還肢解拋屍，楠梓警方昨晚將他移送高雄地檢。記者巫鴻瑋／翻攝
張姓老翁涉嫌殺害趙林姓婦人還肢解拋屍，楠梓警方昨晚將他移送高雄地檢。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄張姓老翁涉嫌殺害趙姓老婦分屍丟運河，圖為張姓老翁（圓圈右）由趙婦載回前鎮住處。記者林保光／翻攝
高雄張姓老翁涉嫌殺害趙姓老婦分屍丟運河，圖為張姓老翁（圓圈右）由趙婦載回前鎮住處。記者林保光／翻攝
高雄張姓老翁涉嫌殺害趙姓老婦分屍丟運河，圖為遭殺害的趙姓婦人生前在萬年縣公園和友人玩象棋的畫面。記者石秀華／翻攝
高雄張姓老翁涉嫌殺害趙姓老婦分屍丟運河，圖為遭殺害的趙姓婦人生前在萬年縣公園和友人玩象棋的畫面。記者石秀華／翻攝
警方在前鎮運河打撈到左腳掌及人皮等人體組織。(記者林保光／翻攝)
警方在前鎮運河打撈到左腳掌及人皮等人體組織。(記者林保光／翻攝)

DNA 分屍案 屍體

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