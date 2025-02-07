高雄驚悚分屍案7旬婦生前被剝皮？高大成研判有這原因

高雄七旬趙姓老婦失蹤，疑遭友人張姓老翁涉殺害殺害分屍後丟前鎮區運河，還發現疑似被剝皮現象。中山附醫法醫科主任高大成推測，可能嫌犯年紀大，棄屍困難，才會分屍；屍塊泡水皮肉分離，出現類似剝皮現象。

趙姓老婦本月2日騎車出門後失聯，經兒子報案後，警方意外接獲一起恐怖碎屍案。警方在河中打撈到的屍塊極度不完整，且疑似還遭剝皮，但經初步DNA比對，均確認為趙婦所有，高雄地檢署檢察官昨晚聲押張翁，預計今天下午開羈押庭審理。

高大成研判，死亡的老婦與涉案男都年事已高，再加老翁拿刀子刺死，老婦會掙扎，會留下痕跡與血跡，推斷兇嫌動手前可能有先下藥。要如何查出行凶者？可以從監視器查找老婦人最後身影，婦人最後身影在張男家中。

高大成指出，一般人分屍都會選在浴室，血跡、屍塊、碎屑等可能在排水管找到，可比對DNA，尤其人類的手很長，一旦發現，可確立是人的殘肢，再來從切面可判斷，若切面平整，有可能是大的美工刀，若用剁的，應為菜刀，研判是老翁家的，應該可找到。

高大成說明，除了屍塊以外，胃部、膀胱、陰道，前兩者可以採取藥物反應，後者可採取精液反應，指甲中也能採取是否有張男的皮屑，進而來追查為何爭吵？以及犯案原因。張男七旬還涉案？是為了感情還是為了錢？研判二者都有，有可能為借錢不還痛下殺手。

婦人被分屍數小塊、分5袋棄屍？高大成推測，可能嫌犯年紀大，棄屍困難，才會分屍，因為凶嫌與死者關係親近，為了避免被害者指認才痛下殺手。

至於婦人屍塊被打撈上岸後，發現疑似有被人剝皮的現象，高大成則回應，人體的皮肉原本是密封的，切開後都入水中，肌肉和皮膚會浸水，進而把皮肉分開、膨脹、爆開，所以才會有類似剝皮的模樣產生。