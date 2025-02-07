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高雄連環殺人？張翁大嫂失蹤...檢警疑採到第3人血跡

聯合報／ 記者石秀華林保光巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市張姓老翁涉嫌殺害趙林婦人並肢解棄屍遭到法院裁准羈押禁見，但除了還有一名張姓婦人失蹤，現在懷疑張翁的大嫂失聯多日恐怕也凶多吉少，因為張翁住處疑似採集到分別有3名不同身分的血跡，受害者恐怕不只有趙林婦人一人。

高雄地院今天上午11點半裁定張翁羈押禁見。不過張翁在檢警偵辦過程中矢口否認犯案，且不斷推卸稱不清楚婦人去向，昨晚由楠梓警分局移送高雄地檢署複訊將其聲押，高雄地院今上午11點召開羈押庭審理。

張翁矢口否認犯案殺人，不過張翁在被害的婦人進入住處後，多次騎腳踏車手提袋子承裝物品出門，但返家時手中提袋已無物品，且依張翁家中留有婦人的外套及提袋，張翁住處的血跡也與婦人兒子的DNA符合親緣關係，且尋獲屍塊的地點與被張翁騎腳踏車前往的地點相符，足認張翁涉犯殺人等罪嫌犯罪嫌疑重大，有湮滅證據之虞。

現在除了疑似趙林婦人遭殺害並被分屍之外，還有另名左營張姓婦人也在1月中旬就失蹤，甚至傳出張翁的大嫂也在日前失聯，而且專案小組在張翁住處疑似採集到3名不同身分的血跡，除了其中一名是趙林婦人外，另外2名疑似他人的血跡樣本是否與失蹤的張婦、張翁大嫂有關，還需要釐清。

張姓老翁涉嫌殺害趙林姓婦人還肢解拋屍，楠梓警方昨晚將他移送高雄地檢。記者巫鴻瑋／翻攝
張姓老翁涉嫌殺害趙林姓婦人還肢解拋屍，楠梓警方昨晚將他移送高雄地檢。記者巫鴻瑋／翻攝

分屍案

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