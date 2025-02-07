涉肢解分屍高雄婦遭羈押禁見！7旬翁矢口否認犯案、態度淡定

高雄市趙林婦人與疑似為第二名遇害的張姓婦人疑遭張姓老翁殺害，高雄地院今上午11點召開羈押庭，確定張翁涉殺人罪嫌重大，法官裁准羈押禁見。不過張翁在檢警偵辦過程中矢口否認犯案，且不斷推卸稱不清楚婦人去向，態度淡定模樣令警方搖頭。

張姓老翁（72歲）涉嫌殺害趙林姓婦人（71歲），昨晚由楠梓警分局移送高雄地檢署複訊將其聲押，高雄地院今上午召開羈押庭審理，法官認他涉殺人罪嫌重大，裁定羈押禁見。