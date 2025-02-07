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涉狠殺婦人還肢解拋屍塊 高雄檢方聲押前科累累犯嫌

聯合報／ 記者林保光巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市張姓老翁涉嫌殺害在左營萬年縣公園相識的趙姓婦人，高雄地檢署晚間向法院聲請羈押禁見。檢警查出張翁疑似將人殺害後還肢解，再把屍塊丟入前鎮運河，更翻出他過去前科累累紀錄，曾因無期徒刑入獄，但假釋10多年過去卻再度涉嫌犯下重案。

楠梓警分局昨晚8時左右將涉殺人的張姓老翁（72歲）移送高雄地檢署，被警方押送過程中，他頭戴安全帽低頭不發一語，令人難以想像身高僅約1米6的他竟疑似將趙婦殺害後，還把趙婦剁成多塊，就連人皮都剝下來，平均分裝成12袋，再丟入前鎮運河當中。

據了解，趙姓婦人疑似是因常去蓮池潭旁的萬年縣公園活動與其他長者聚會，才會認識也在公園活動的張姓老翁，但趙婦親友都不知道趙婦在外認識這名張翁，未料趙婦2日下午出門騎車從萬年縣公園附近的明潭路載張翁回前鎮住處後，便人間蒸發。

張翁疑似殺害趙婦後，從3日清晨6點到10點這段期間，曾密集騎腳踏車外出，手中都提著一袋帆布袋，警方追蹤監視器才發現張翁都是到前鎮運河一帶，懷疑趙婦可能遭遇不測，前晚到張翁住處才赫見屋內有多處噴濺式血跡。

張翁年輕時曾因涉性侵、搶劫等罪遭軍法判處無期徒刑，後經特赦並在10多年前假釋，之後便獨居在前鎮，有時會到左營萬年縣公園活動，沒想到這次竟然涉嫌犯下殺害婦人的重大刑案。

張姓老翁涉嫌殺害趙姓婦人還肢解拋屍，楠梓警方晚間將他移送高雄地檢。記者巫鴻瑋／翻攝
張姓老翁涉嫌殺害趙姓婦人還肢解拋屍，楠梓警方晚間將他移送高雄地檢。記者巫鴻瑋／翻攝

分屍案

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