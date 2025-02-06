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屋內血跡四濺…高雄7旬婦遭分屍丟運河 涉案翁疑跑12趟棄屍塊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

71歲趙姓老婦疑遭殺害分屍，今天警方在高雄市前鎮運河打屍塊，找到左腳掌及多張疑似人體組織，涉案的張姓老翁仍否認殺害趙婦。據了解，張翁2月3日曾從他家出外12趟，都帶1只帆布提袋，疑裝丟棄屍塊。

據了解，張姓老翁（72歲）獨居高雄市前鎮區，民國60年代年輕時服役期間，曾涉及性侵、搶劫，經軍法判無期徒刑，後來幾經特赦10多年前才獲假釋，常去高雄市左營區萬年縣公園，才認識趙婦，但老婦家人並不認識他。

趙姓婦人與兒子及家人同住高雄市楠梓區，因兒子家人上台北，2月2日下午5時許，她獨自騎機車外出，家人當天還可聯絡上她，但後來兒子一直打不通電話，聯繫不上她，隔天回高雄，便向楠梓警分局報案協尋。

警方追查發現，趙婦離家後曾到左營區大中路，載張姓老翁到前鎮區台鋁14巷住處後便沒再離開張翁住處。2月4日警方去張翁家訪查，張稱趙婦去他家後半小時就離開，警方懷疑趙婦遭不測。

警方調閱監錄系統畫面，察覺張姓老翁2月3日清晨6時至10時許，曾外出12趟，而且都提著1只白色布袋，再追他每趟騎腳踏車外出的去向，發現都往前鎮區中華五路前鎮運河，懷疑老婦遭殺害，報請高雄地檢署檢察官指揮，組專案小組查辦全案。

昨天晚間8時50分許，警方聲請拘票赴張翁家，在客廳、浴室及房間，發現多處血跡噴濺痕等生物跡證，張翁仍否認殺害趙婦，警方拘捕張翁查辦。今天警方在前鎮區中華五路前鎮運河，打撈到屍塊，發現多張人皮及人體組織，以及左腳掌，並比對出張翁家的血跡是趙婦的血跡，深入追問張翁，可是張仍否認涉案。警方將張翁依殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高雄張姓老翁涉嫌殺害老婦分屍，4小時出門12趟棄屍。記者林保光／翻攝
高雄張姓老翁涉嫌殺害老婦分屍，4小時出門12趟棄屍。記者林保光／翻攝
高雄張姓老翁涉嫌殺害老婦分屍丟運河，警方找到左腳掌及人皮等人體組織。記者林保光／翻攝
高雄張姓老翁涉嫌殺害老婦分屍丟運河，警方找到左腳掌及人皮等人體組織。記者林保光／翻攝
高雄張姓老翁涉嫌殺害老婦分屍丟運河，警方找到左腳掌及人皮等人體組織。記者林保光／翻攝
高雄張姓老翁涉嫌殺害老婦分屍丟運河，警方找到左腳掌及人皮等人體組織。記者林保光／翻攝

分屍案

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