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高雄驚傳分屍案！7旬婦失聯未歸 已遭殺害肢解丟運河

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市發生分屍案，71歲冠夫姓的趙姓婦人遭張姓老翁涉嫌殺害後肢解，丟入前鎮區運河。警方拘提張男，在運河打撈屍塊，依殺人罪移送法辦。

家住高雄市楠梓區的趙姓婦人，2月2日下午5時許離家後未歸，家人隔天上午向警方報協尋。

警方追查發現，趙婦離家後曾載1名男子到前鎮區便失去行蹤，懷疑趙婦遭不測，報請高雄地檢署檢察官指揮查辦。

據了解，張姓老翁（72歲）2月3日清晨6時至10時許，曾數次外出，查去前鎮區張姓老翁家，張矢口否認趙婦去找他，但是，警方調閱相關監錄影像，卻不見趙婦離開張的住處，調閱影像，發現他多次前往前鎮運河，懷疑老婦可能遭殺害。

警方申請搜索票，昨晚8時50分許持拘票，在張翁家發現血跡，發現屋內有多處血跡噴濺痕等生物跡證，拘捕張翁。

今天警方在前鎮區中華四路前鎮運河，打撈到屍塊，全案依殺人罪移送高雄地檢署偵辦。

【中央社／高雄6日電】

高雄林姓婦人2日下午前往認識多年張姓男友人住處後失蹤，警方根據張男5度持袋至河邊丟東西，且屋內有血跡懷疑林婦遇害，目前僅找到2屍塊，張男否認涉案，全案擴大釐清中。

警方調查，家住高雄楠梓區的71歲林姓婦人2日下午5時5分因不明原因騎機車外出，北上出遊的婦人家屬當晚返家找不到人，且手機無法撥通，先在3日上午10時前往楠梓分局報案一般協尋。但林婦家屬遲遲等不到人，懷疑遭遇不測，4日下午再向警方反映，警方也據此改為緊急協尋，調閱婦人行蹤。

經深入追查調閱監視器畫面發現，林婦2日晚間6時許騎車載73歲張男前往對方前鎮區住處後就未再離開；張男3日上午6時至10時許則共12度外出，形跡可疑，且其中5次外出均持黑色垃圾袋騎車前往前鎮一處運河附近，之後再持空袋子返家。

警方4日晚間9時許先前往張男住處詢問，但在屋內並未發現相關跡證，昨天報請高雄地檢署指揮偵辦後，晚間8時50分持拘票前往前鎮緝獲張男到案，經鑑識中心於住家鑑識採證，發現屋內牆上、地板、浴室毛巾有多處血跡噴濺痕等生物跡證，據此認定張男涉嫌殺人。

不過，張男被警方帶回後不願配合，辯稱林婦前往其住處後30分鐘即離開，也不知道去哪裡。警方查出張男與林婦為10多年好友，張男曾因案被判無期徒刑服刑假釋，目前無業獨居中；但確切犯案動機與凶器下落，目前仍待偵訊尋找中。

高雄市警察局刑事警察大隊今天下午指出，警方依據張男前往前鎮區一處運河的監視器畫面，今天派員前往打撈，並找到部分疑似為人體組織及器官的屍塊，確切身分仍待晚間DNA鑑定報告出爐。

警方表示，目前張男仍在詢問中，全案詢後將依殺人等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦並聲請羈押，以利後續擴大偵辦。

高雄市發生分屍案，警消在前鎮運河打撈屍體。記者林保光／翻攝
高雄市發生分屍案，警消在前鎮運河打撈屍體。記者林保光／翻攝
高雄市發生分屍案，警消在前鎮運河打撈屍體。記者林保光／翻攝
高雄市發生分屍案，警消在前鎮運河打撈屍體。記者林保光／翻攝

分屍案

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