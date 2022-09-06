永和分屍長兄殺么弟4日後逃亡 警初步調查揭犯案手法

新北警方偵辦永和分屍案，今天下午逮捕死者的大哥，他涉嫌1日凌晨持刀殺害弟弟，並將頭顱與肢體支解後分批棄屍垃圾車，行凶動機為金錢借貸糾紛；警方預計7日移送新北地檢。

警方晚間在記者會表示，本案緣起於5日晚間有民眾向警方報案指稱其梁姓同學失聯，偕同至現場赫然發現有一具不完整的遺體，頭顱與雙手、一隻腳不見，現場只剩下左腳與軀幹。

警方說，循線調查將死者長兄列為重要關係人追查，並申請拘票。死者大哥今天下午4時許，在台北市公館羅斯福路三段附近被拘提到案，當時他人正從公車下車，就被專案小組攔下來，也起出所攜帶的行李箱等。

警方帶回梁姓犯嫌詢問後，他坦承1日凌晨，涉嫌趁死者睡夢時殺害，研判其動機是金錢借貸糾紛，死者長期借錢不還，讓長兄憤而行凶。

警方初步調查，凶嫌疑似1日凌晨約3時許，趁么弟在睡夢中持刀殺害，且一刀斃命。命案現場應為第一現場。後續，梁嫌當天下午將頭顱丟棄在垃圾車，2日將其餘肢體丟棄垃圾車。

警方查出，凶嫌在4日前都還有回到命案現場，但5日發現警方開始調查命案，於是搭乘公車等交通工具逃亡，並攜帶行李箱裝著隨身衣物、金錢等露宿街頭。梁嫌先將行李箱寄放在超商後，搭公車四處遊蕩，直到警方循線將他逮捕。

警方查出，梁姓兄弟原與母親同住，平常由死者照顧母親，直到媽媽過世。死者長期與長兄借貸金錢，且因糾紛引起凶嫌殺機。現場查獲的刀具、鐵鎚等，是在犯案前購置。

警方說，將會進一步追查釐清真正行凶動機，與犯案過程細節。相關證據都將進一步由鑑識中心比對確認。除持續調閱監視器，後續將追查當時棄屍的垃圾車，並儘可能尋找尚未尋獲的遺體。

警方預計在7日上午將梁嫌依殺人、棄屍、毀壞屍體等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。