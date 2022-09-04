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未來一周降雨趨勢出爐！各地恢復午後雷陣雨 周四起「有變數」

颱風軒嵐諾吹垮大樹 真理大學古蹟「小白宮」旁圍牆受損

中央社／ 新北4日電

颱風軒嵐諾強大風勢吹倒新北市淡水區真理大學校園內1棵大樹，造成緊鄰古蹟「小白宮」的校園圍牆受損，磚塊掉落路面，並影響真理街4巷交通，所幸未造成車輛損傷和民眾受傷。

颱風軒嵐諾逐漸遠離台灣，交通部中央氣象局上午解除陸上警報，但北部地區仍有風雨，真理大學校園內1棵至少5公尺樹木中午12時20分遭強風吹倒，造成校園紅磚牆局部受損。

新北市政府警察局淡水分局獲報立即到場管制、疏導交通，目前仍在進行移除樹木作業。由於樹木的樹幹主要都在道路上，小白宮圍牆等有無受損要等排除後再檢視。

根據新北市觀光旅遊網網頁，「小白宮」又名「前清淡水關稅務司官邸」，興建於1862年，已有百年以上歷史；1860年代淡水開港通商，這裡成為洋人在淡水經商、貿易、居住的主要地區，當時興建許多異國風貌的建築，而小白宮即為其中一棟，屬殖民地式建築。

軒嵐諾 颱風 真理大學

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