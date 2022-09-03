不斷更新／軒嵐諾颱風龜速前進 4日停班課資訊看這邊

中央氣象局持續發布陸上颱風警報，軒嵐諾颱風今（3）日17時的中心位置在北緯24.0度，東經124.8度，即在台北的東南東方約350公里之海面上，以每小時15公里速度，向北北西轉北進行。暴風圈預估最快3日晚間8點前觸碰東北角陸地，陸上警報範圍包括基隆、新北及宜蘭3縣市。聯合新聞網整理全台停班停課資訊，詳細資訊請至行政院人事行政總處查詢。

縣市 4日是否停止上班上課 北部地區 基隆市 尚未宣布 台北市 尚未宣布 新北市 尚未宣布 桃園市 復興區停班停課，其餘地區尚未宣布 新竹市 尚未宣布 新竹縣 尚未宣布 中部地區 苗栗縣 4日正常上班上課 台中市 4日正常上班上課 彰化縣 4日正常上班上課 雲林縣 尚未宣布 南投縣 尚未宣布 南部地區 嘉義市 尚未宣布 嘉義縣 尚未宣布 台南市 4日正常上班上課 高雄市 4日正常上班上課 屏東縣 尚未宣布 東部地區 宜蘭縣 4日正常上班上課 花蓮縣 4日正常上班上課 台東縣 尚未宣布 外島地區 澎湖縣 4日正常上班上課 連江縣 尚未宣布 金門縣 尚未宣布 相關資訊來源，請見「行政院人事行政總處天然災害停止上班及上課情形」