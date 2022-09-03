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不斷更新／軒嵐諾颱風龜速前進 4日停班課資訊看這邊
中央氣象局持續發布陸上颱風警報，軒嵐諾颱風今（3）日17時的中心位置在北緯24.0度，東經124.8度，即在台北的東南東方約350公里之海面上，以每小時15公里速度，向北北西轉北進行。暴風圈預估最快3日晚間8點前觸碰東北角陸地，陸上警報範圍包括基隆、新北及宜蘭3縣市。聯合新聞網整理全台停班停課資訊，詳細資訊請至行政院人事行政總處查詢。
|縣市
|4日是否停止上班上課
|北部地區
|基隆市
|尚未宣布
|台北市
|尚未宣布
|新北市
尚未宣布
|桃園市
復興區停班停課，其餘地區尚未宣布
|新竹市
|尚未宣布
|新竹縣
|尚未宣布
|中部地區
|苗栗縣
|4日正常上班上課
|台中市
|4日正常上班上課
|彰化縣
|4日正常上班上課
|雲林縣
|尚未宣布
|南投縣
|尚未宣布
|南部地區
|嘉義市
|尚未宣布
|嘉義縣
|尚未宣布
|台南市
|4日正常上班上課
|高雄市
|4日正常上班上課
|屏東縣
|尚未宣布
|東部地區
|宜蘭縣
|4日正常上班上課
|花蓮縣
|4日正常上班上課
|台東縣
|尚未宣布
|外島地區
|澎湖縣
|4日正常上班上課
|連江縣
|尚未宣布
|金門縣
|尚未宣布
|相關資訊來源，請見「行政院人事行政總處天然災害停止上班及上課情形」
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