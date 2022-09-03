快訊

不斷更新／軒嵐諾颱風龜速前進！8縣市宣布了 4日停班課資訊看這邊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不斷更新／軒嵐諾颱風龜速前進 4日停班課資訊看這邊

聯合新聞網／ 綜合報導
軒嵐諾颱風來勢洶洶，台北街頭不少路段出現積水現象，汽車車經過時水花四濺。記者邱德祥╱攝影
軒嵐諾颱風來勢洶洶，台北街頭不少路段出現積水現象，汽車車經過時水花四濺。記者邱德祥╱攝影

中央氣象局持續發布陸上颱風警報，軒嵐諾颱風今（3）日17時的中心位置在北緯24.0度，東經124.8度，即在台北的東南東方約350公里之海面上，以每小時15公里速度，向北北西轉北進行。暴風圈預估最快3日晚間8點前觸碰東北角陸地，陸上警報範圍包括基隆、新北及宜蘭3縣市。聯合新聞網整理全台停班停課資訊，詳細資訊請至行政院人事行政總處查詢。

縣市4日是否停止上班上課
北部地區
基隆市尚未宣布
台北市 尚未宣布
新北市

尚未宣布

桃園市

復興區停班停課，其餘地區尚未宣布

新竹市尚未宣布
新竹縣尚未宣布
中部地區
苗栗縣4日正常上班上課
台中市4日正常上班上課
彰化縣4日正常上班上課
雲林縣尚未宣布
南投縣尚未宣布
南部地區
嘉義市尚未宣布
嘉義縣尚未宣布
台南市4日正常上班上課
高雄市4日正常上班上課
屏東縣尚未宣布
東部地區
宜蘭縣4日正常上班上課
花蓮縣4日正常上班上課
台東縣尚未宣布
外島地區
澎湖縣4日正常上班上課
連江縣尚未宣布
金門縣尚未宣布
相關資訊來源，請見「行政院人事行政總處天然災害停止上班及上課情形

軒嵐諾 颱風 停班停課

延伸閱讀

颱風軒嵐諾逼近 新北等3縣市疏散撤離逾600人

1976開唱遇颱風攪局謝不停 經典歌曲勾回憶殺

軒嵐諾颱風進逼 公路總局晚間8時起封閉3省道路段

颱風軒嵐諾釀竹縣尖石山區停電 台電搶修復電

相關新聞

不斷更新／軒嵐諾颱風龜速前進 4日停班課資訊看這邊

中央氣象局持續發布陸上颱風警報，軒嵐諾颱風今（3）日17時的中心位置在北緯24.0度，東經124.8度，即在台北的東南東方約350公里之海面上，以每小時15公里速度，向北北西轉北進行。暴風圈預估最快...

軒嵐諾暴風圈最快晚間8點前觸陸 陸警涵蓋新北基宜

中央氣象局持續發布陸上颱風警報，軒嵐諾颱風今日17時的中心位置在北緯24.0度，東經124.8度，即在台北的東南東方約3...

軒嵐諾暴風圈今晚將觸陸 3日全台停班課資訊看這裡

中央氣象局持續發布中度颱風軒嵐諾海上颱風警報。軒嵐諾颱風今（2）日20時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約400公里之海面上，以每小時7轉15公里速度，向北進行。其暴風圈已進入巴士海峽及台灣東南部海面，對東南部海面、東北部海面、北部海面及巴士海峽構成威脅，預計暴風圈未來有擴大之趨勢。

指軒嵐諾如伸卡球、頻「回春」 彭啟明估暴風圈晚間6時觸陸

天氣風險公司總經理彭啟明今日下午5時在直播節目中分析，軒嵐諾颱風暴風圈預計晚間6時觸陸，直到明天中午時會脫離台灣陸地，明...

軒嵐諾颱風帶來大量降雨 全台水庫進帳1億多萬噸

移動速度緩慢的軒嵐諾颱風也為台灣帶來大量降雨，全台今天不僅有多個縣市降雨量超過一百毫米，也為水庫帶來不少進帳，經濟部統計...

中颱軒嵐諾明日風雨未達標 宜蘭明天正常上班、上課

宜蘭縣政府宣布，依據中央氣象局颱風風雨預報資料，中度颱風軒嵐諾的風力及雨量，宜蘭地區尚未達天然災害停止上班及上課之標準，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。