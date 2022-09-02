確定了！氣象局：周六凌晨2:30發布軒嵐諾陸警

中央氣象局今天晚間表示，中度颱風軒嵐諾23時的中心位置在北緯22.3度，東經124.7度，即在鵝鑾鼻的東方約 390 公里之海面上，以每小時9轉15公里速度向北進行，若此颱風行徑無特殊變化，氣象局預計於明天凌晨2時30分發布海上陸上颱風警報。

氣象局說，颱風影響，巴士海峽及台灣附近各海面風浪偏大；基隆北海岸、東半部含蘭嶼、綠島、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，請避免前往海邊活動。

氣象局說，颱風及其外圍環流影響，西半部、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風，金門及西半部內陸地區亦有較強陣風；明下午起蘭嶼將有10至12級強陣風，請特別注意。

氣象局也發布豪雨特報，指出颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今晚至明日新北市、桃園市、新竹縣地區及臺北市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，台北、宜蘭、苗栗、台中地區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水。