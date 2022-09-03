颱風軒嵐諾逼近 北部路樹傾倒、山區落石
颱風軒嵐諾逼近，各地出現零星災情，台鐵平溪線雜樹叢傾倒，下午才恢復通車，基隆有工地鷹架掉落地面，新竹縣尖石鄉則發生落石，新北、基隆、桃園也出現路樹倒塌情形。
中央氣象局今天晚間表示，颱風目前中心在鵝鑾鼻東方海面，向北移動，預計暴風圈未來有擴大的趨勢，已於晚間7時35分發布豪雨特報，今晚到明天新北市、桃園市、新竹縣及台北市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨；苗栗、宜蘭及台中山區有局部大雨發生的機率。
颱風逼近，各地出現間歇雨勢和強風造成零星災情，台鐵平溪線十分到望古間中午邊坡雜樹叢受到強風而倒下，約有10幾公尺長的雜樹叢掩埋路線，台鐵立即派員前往清除，直到下午近4時，十分站至菁桐站間路線恢復正常通車。
新竹縣尖石鄉竹32線、竹60線、竹60-1線及新樂大橋附近也出現落石，所幸沒有人員受傷。
基隆市中和路一處建案工地的高樓鷹架凌晨不堪陣風吹襲，砸落地面，幸無人受傷，現場2線道暫縮減為1線道通車，直到上午7時10分解除管制。
此外，新北、基隆、桃園和彰化也發生路樹倒塌，其中新北永和區巷子內有10公尺高路樹倒塌，斜壓在巷內影響交通。基隆市安樂區安樂路2段自強隧道出口旁路樹凌晨傾倒，1名女機車騎士反應不及摔倒，所幸僅四肢挫傷，沒有生命危險。
桃園市龜山區工三工業區文明路旁一株路樹因根部腐爛、不堪風雨負荷，中午11時30分倒塌，壓毀道路上行經汽車，駕駛人未受傷。
另外，彰化市區通往省道台74甲線的寶山路一棵巨大路樹，昨天晚間10時許疑被強風吹倒，清潔隊上午將路樹清除，恢復雙向通行。
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