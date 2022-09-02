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新北4地區明日停班停課 公布「風雨最大」時段
新北市府今晚表示，依中央氣象局天氣預報，並經北北基共識，3日未達停班課標準，但局部地區包括瑞芳區、平溪區、雙溪區及貢寮區實施預警性停班、停課。新北身障嘉年華取消。
新北市長侯友宜於晚間6時召開軒嵐諾颱風一級開設防颱整備會議暨第一次工作會報，要求各局處及區公所勿掉以輕心，全力備戰防颱整備工作。
市府晚間發布新聞稿表示，依新北市氣象協力團隊（天氣風險公司）預判分析，軒嵐諾颱風預估將為新北市帶來強風豪雨，特別是北海岸、東北角沿海區域及南側山區，影響新北市最大的時間為3日晚間至4日上午。
教育局說，烏來區德拉楠實驗小學及平溪區平溪國中等2校，因風雨轉大，於今天中午12時起預防性停班課，通知家長到校接回學生，或由學校送學生回家。
新聞局晚間發布文字簡訊表示，經北北基共識，3日未達停班課標準，但局部地區包括瑞芳區、平溪區、雙溪區及貢寮區實施預警性停班、停課。
教育局說，3日為星期六，多數高中、國中、國小都不上課，少數學校若有特殊活動也將停課。至於體育處原先規劃3日下午2時30分在板樹體育館舉辦的身心障礙運動嘉年華，也取消辦理。
消防局呼籲，這次颱風預估帶來的風雨，請避免前往山區或溪流活動，尤其海邊可能有長浪及較強陣風出現，不要前往觀浪、釣魚，不配合勸離警戒區者，將依法強制執行。
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