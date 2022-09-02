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軒嵐諾颱風向北行進！3縣市暴風圈侵襲機率逾6成 最快晚間11:30發陸警

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
軒嵐諾颱風移動緩慢，17時的中心位置在北緯22.1度，東經124.9度，即在鵝鑾鼻的東方約410公里之海面上，以每小時7轉15公里速度向北行進。 圖擷自windy.com
軒嵐諾颱風移動緩慢，17時的中心位置在北緯22.1度，東經124.9度，即在鵝鑾鼻的東方約410公里之海面上，以每小時7轉15公里速度向北行進。 圖擷自windy.com

軒嵐諾颱風今日下午移動速度相當緩慢，中央氣象局發布17時的中心位置在北緯22.1度，東經124.9度，即在鵝鑾鼻的東方約410公里之海面上，以每小時7轉15公里速度向北行進；軒嵐諾颱風強度與今日稍早相比並為明顯增長，七級風暴風半徑維持250公里，十級風暴風半徑100公里。

根據氣象局傍晚發布暴風圈侵襲機率，基隆市、台北市、宜蘭縣暴風圈侵襲機率已逾6成，新北市、花蓮縣及桃園市逾5成。氣象局預估，最快在晚間11時30分有機會發布陸上颱風警報。

氣象局傍晚發布暴風圈侵襲機率，基隆市、台北市、宜蘭縣暴風圈侵襲機率已逾6成。圖／氣象局
氣象局傍晚發布暴風圈侵襲機率，基隆市、台北市、宜蘭縣暴風圈侵襲機率已逾6成。圖／氣象局

氣象局表示，截至目前台北陽明山鞍部測站今日累積雨量達201.5毫米、已達豪雨等級，而且入夜北台灣降雨依然明顯，明日颱風北上過程中會對北部各縣市、北部及中部山區帶來充沛雨量，民眾外出務必要注意。

氣象局預估，軒嵐諾颱風周日清晨5時會增強回到強烈颱風等級，近中心最大風速達每秒51公尺，七級風暴風半徑300公里；十級風暴風半徑100公里。

軒嵐諾颱風今日下午移動速度相當緩慢，中央氣象局發布17時的中心位置在北緯22.1度，東經124.9度，即在鵝鑾鼻的東方約410公里之海面上。圖／氣象局
軒嵐諾颱風今日下午移動速度相當緩慢，中央氣象局發布17時的中心位置在北緯22.1度，東經124.9度，即在鵝鑾鼻的東方約410公里之海面上。圖／氣象局

軒嵐諾 颱風

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