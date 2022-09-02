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軒嵐諾怠速移動恐「增胖」 氣象局估午夜前後發陸警

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不斷更新／軒嵐諾颱風逐步逼近！ 全台停班課資訊看這裡

聯合新聞網／ 綜合報導
今年第11號颱風「軒嵐諾」逐步逼近台灣，預計周四至周六影響最劇。圖為大台北地區午後突然下起滂沱大雨，民眾撐傘通過濕漉漉的行人穿越道。記者侯永全／攝影
今年第11號颱風「軒嵐諾」逐步逼近台灣，預計周四至周六影響最劇。圖為大台北地區午後突然下起滂沱大雨，民眾撐傘通過濕漉漉的行人穿越道。記者侯永全／攝影

中央氣象局持續發布中度颱風軒嵐諾海上颱風警報。軒嵐諾颱風今（2）日14時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約420公里之海面上，向北北西進行。其暴風圈已進入巴士海峽及台灣東南部海面，對東南部海面、東北部海面、北部海面及巴士海峽構成威脅，預計暴風圈未來有擴大之趨勢。聯合新聞網整理全台停班課資訊，詳細資訊請至行政院人事行政總處查詢。

縣市2日是否停止上班上課
北部地區
基隆市尚未宣布
台北市 尚未宣布
新北市新北市立平溪國民中學、新北市立德拉楠民族實驗小學，今天中午12:00起停止上班上課
桃園市尚未宣布
新竹市尚未宣布
新竹縣尚未宣布
中部地區
苗栗縣尚未宣布
台中市尚未宣布
彰化縣尚未宣布
雲林縣尚未宣布
南投縣尚未宣布
南部地區
嘉義市尚未宣布
嘉義縣尚未宣布
台南市尚未宣布
高雄市尚未宣布
屏東縣尚未宣布
東部地區
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台東縣尚未宣布
外島地區
澎湖縣尚未宣布
連江縣尚未宣布
金門縣尚未宣布
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軒嵐諾 颱風 停班停課

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