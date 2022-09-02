不斷更新／軒嵐諾颱風逐步逼近！ 全台停班課資訊看這裡

中央氣象局持續發布中度颱風軒嵐諾海上颱風警報。軒嵐諾颱風今（2）日14時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約420公里之海面上，向北北西進行。其暴風圈已進入巴士海峽及台灣東南部海面，對東南部海面、東北部海面、北部海面及巴士海峽構成威脅，預計暴風圈未來有擴大之趨勢。聯合新聞網整理全台停班課資訊，詳細資訊請至行政院人事行政總處查詢。

縣市 2日是否停止上班上課 北部地區 基隆市 尚未宣布 台北市 尚未宣布 新北市 新北市立平溪國民中學、新北市立德拉楠民族實驗小學，今天中午12:00起停止上班上課 桃園市 尚未宣布 新竹市 尚未宣布 新竹縣 尚未宣布 中部地區 苗栗縣 尚未宣布 台中市 尚未宣布 彰化縣 尚未宣布 雲林縣 尚未宣布 南投縣 尚未宣布 南部地區 嘉義市 尚未宣布 嘉義縣 尚未宣布 台南市 尚未宣布 高雄市 尚未宣布 屏東縣 尚未宣布 東部地區 宜蘭縣 尚未宣布 花蓮縣 尚未宣布 台東縣 尚未宣布 外島地區 澎湖縣 尚未宣布 連江縣 尚未宣布 金門縣 尚未宣布 相關資訊來源，請見「行政院人事行政總處天然災害停止上班及上課情形」