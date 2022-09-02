軒嵐諾暴風圈明天傍晚可能觸陸 不排除重回「強颱」等級

因應中度颱風軒嵐諾接近台灣，中央氣象局持續更新路徑潛勢預報資訊，氣象局說，明天上午8時軒嵐諾可能再增強，七級風暴風半徑由250公里成長至280公里，到了明天傍晚暴風圈還可能觸及陸地；到了周日下午2時，軒嵐諾近中心最大風速可能增強為每秒51公尺、七級風暴風半徑增為300公里，重回強烈颱風等級。

氣象局表示，第11號颱風軒嵐諾目前中心在鵝鑾鼻東方海面，向北北西移動，其暴風圈已進入巴士海峽及台灣東南部海面，對台灣東南部海面、東北部海面、北部海面及巴士海峽構成威脅，預計此颱風暴風圈未來有擴大之趨勢。

軒嵐諾路徑潛勢預報。圖／氣象局提供

氣象局提醒受颱風外圍環流影響，風雨明顯增強，北部及東北部整天有陣雨，且有大雨或豪雨發生的機率，特別在北部山區可能有達到局部大豪雨的機率，山區請慎防坍方、落石。

氣象局統計，截至目前宜蘭太平山累計162.0毫米、陽明山鞍部累計161.0毫米、新北石碇也150.0毫米，雨勢還會持續，民眾要多加注意。