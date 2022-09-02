軒嵐諾逼近！颱風假要來了嗎？停班停課查詢看這裡
中央氣象局今早針對第11號颱風「軒嵐諾」發布海上警報，目前在台灣東方海面向北北西轉北移動，雖然強度由強颱減弱為中颱，但氣象局預估暴風圈未來有擴大趨勢，若颱風路徑不變，最快將於今日午夜發布陸上警報。
由於軒嵐諾挾帶豐沛雨量和強陣風勢，尚未接觸台灣便已出現降雨、風勢變強的情況，部分地區也傳出路樹、號誌傾倒的災情，令北部、東部嚴陣以待，更出現是否放颱風假的討論聲浪。
☞颱風動態哪裡看？
- 可上中央氣象局網站（https://www.cwb.gov.tw/V8/C/）、APP查看颱風最新動態。
- 利用電視、廣播、網路或166、167氣象語音查詢電話。（非颱風警報期間166、167為付費之語音服務）
☞颱風假放假標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，若達下列標準，政府各權責機關可依此決定停止上班上課。
- 依據氣象預報，颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時。
- 依據氣象預報或實際觀測，降雨量達各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時。
- 風力或降雨量未達前二款停止上班及上課基準之地區，因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時。
☞如何查詢是否停班課？
可透過下列兩方式查詢：
- 至「行政院人事行政總處」查詢
（https://www.dgpa.gov.tw/typh/daily/nds.html）。
- 撥打語音電話「02-0300166」查詢。
☞颱風來了，該準備什麼？
- 利用電視、廣播、網路或166、167氣象語音查詢電話來了解最新颱風動向。（非颱風警報期間166、167為付費之語音服務）
- 檢查門窗是否牢靠，房屋內外各種懸掛物件應取下或加強固定。
- 清理水溝渠道，以免堵塞積水。
- 準備三至四日的食物、水、蔬果及乾糧，以及手電筒、收音機、乾電池等物品預防停電。
- 取消如登山、露營等戶外活動行程，颱風來臨時如無必要，避免外出。
- 若住在山坡地或土石易崩落之處，請配合政府「預防性疏散撤離」措施，及早撤至安全地區。
- 準備緊急避難包，以備不時之需。
資料來源／內政部消防署消防防災館
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