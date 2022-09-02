軒嵐諾逼近！颱風假要來了嗎？停班停課查詢看這裡

「軒嵐諾」已從強颱轉為中颱，雖然強度稍減弱，但仍然不能掉以輕心，也因為颱風不斷逼近，再加上適逢周休二日，許多原本打算出遊的民眾十分擔心，紛紛致電民宿詢問退訂事宜。一名民宿業者就表示這幾天不斷地接到來電，甚至還有人說到時候再來問天氣狀況，讓他無奈地說「民宿飯店乾脆倒一倒」。

2022-09-02 14:15