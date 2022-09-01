告鄭文燦、鄭運鵬！張善政：「以訟止謗」桃園要向上提升

國民黨桃園市長參選人張善政今天上午到選委會完成參選登記，議長邱奕勝、總統府前副秘書長羅智強、4位黨籍立委和多位議員參選人、支持者都到場，「善哥打拚、桃園安心」、「張善政凍蒜」加油聲不斷。張善政表示，有這麼多朋友加油打氣，展現大家都是一條心，一起要為未來更好的桃園打拚。

張善政指出，我們都有一個共同的願景，就是桃園不要被黨派不好的力量捆綁，要繼續向上提升，當初他要參選的時候，就有朋友警告說「張善政你想清楚了沒有？」如果參選，面對的是民進黨的國家機器，會不擇手段抹黑、打擊，讓你非常痛苦。

「我當然知道會有這種做法，但是我不懼怕」，張善政說，以一個老百姓的心情角度，多麼希望執政當局用良好的政績，爭取民眾支持，在選舉的時候願意投他一票。但事與願違，這幾年大家看到政府疫苗採購失當，相關的公文書甚至要封存30年；我們看到對岸打飛彈越過我們頭上的時候，第一時間政府官員噤不發聲。

張善政再指出，政府最近想用「中介法」牽制網路言論，變成網路獨裁，更糟糕的是執政黨提了一位沒有誠信的參選人，卻用全黨的力量打擊學術尊嚴和制度，民進黨一而再，再而三都讓民眾的期待轉成失望，轉成唾棄。

果不其然，就這幾天開始透過媒體放話，說他十幾年前在宏碁主持的一個政府標案的報告有抄襲，想要把抄襲的標籤貼到我身上，他不迴避、不閃躲，很快就澄清事情的原委，甚至直接call-in到節目，把當初的事情還原真相。

張善政說，農委會當年資訊中心的主管已經退休十幾年，人在美國，透過臉書敘述標案成效，老東家宏碁也很快在當天發表了聲明，但是非常遺憾，對手他們視而不見，繼續用扭曲的言論打擊、抹黑，甚至說他「A國庫的錢」。