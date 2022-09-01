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影／張善政農委會案涉抄襲 朱立倫：民進黨有夠Low

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
國民黨主席朱立倫（左）今天到台南陪同國民黨提名台南市長參選人謝龍介前往選委會登記。記者修瑞瑩／攝影
國民黨主席朱立倫（左）今天到台南陪同國民黨提名台南市長參選人謝龍介前往選委會登記。記者修瑞瑩／攝影

國民黨桃園市長參選人張善政遭質疑任職宏碁副總期間，主持的農委會研究計畫不只涉及抄襲，也有A國庫之嫌，國民黨黨主席朱立倫今天表示「民進黨潑髒水的行為實在是有夠Low(指低級）」，如果真的要這樣查，現任桃園市長鄭文燦掛名的所有報告也應該要一併調查，這樣搞下去「實在會變成全世界的笑話」。

朱立倫上午南下陪同國民黨提名台南市長參選人謝龍介一同前往選委會登記參選，針對張善政涉及的抄襲案，他在受訪時表示，民進黨查完台大之後現在要查宏碁，潑髒水的動作實在很Low。

他表示，這份報告是張善政擔任宏碁副總時，公司裡執行專案小組寫的，張只是掛名，不可能有任何一塊錢進入張的口袋，而且報告裡面寫得很清楚，是小組裡面12個人完成，張善政只是部門主管而掛名，「民進黨可以去告宏碁」，宏碁應該要負責說清楚。

朱立倫表示，自己也擔任過桃園縣、新北市多年的首長，有很多研究報告、工作報告也都掛名，如果民進黨真的要查，桃園市現任市長鄭文燦任職期間相關的工作、市政及研究報告，也都應一併調查是否有問題，民進黨實在不需要用這樣子的角度，會變成全世界的笑話。

2022大選 桃園市長 張善政 朱立倫

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