研究計畫比擬論文說抄襲？張善政：張飛打岳飛「非常奇怪」

桃園市長參選人張善政今天上午駁斥媒體報導他過去任職宏碁，主持的農委會委託的研究計畫涉嫌抄襲，今天下午接受網路電視台電話訪問的時候，主持人追問問農委會的案子和論文是否為兩回事？

張善政指出，他認為把政府委外的研究計畫，比擬學術論文「有點像張飛打岳飛了」，這個計畫不是一個論文的研究，這個計畫的目標當初是要去蒐集整理國外農業電子化的最新資訊，然後把它整理以後，介紹給國內農業單位，農委會底下的農業研究單位，讓蒐集到的資訊本土化，找一些適合台灣的來推動。

張善政說，既然是蒐集整理國外先進的農業電子的資訊，當然主要的報告內容，就是在引用國內外的文獻，對不對？所以說這個引用國內外的文獻就是抄襲，這不是很奇怪嗎？因為這個計畫的目的不是要做一個新的農業技術，而是要介紹國外現有的技術，跟論文是非常非常不一樣的，所以他說有點像張飛打岳飛啊，是非常非常奇怪的一個指控。

主持人問民進黨現在上下都在打回力鏢，拿林智堅的論文門控張善政抄襲？張善政說，讓民眾來認定啊，研究計畫是介紹、引進國外先進技術，所以裡面會引用國外的文獻，引用國外文獻不是照抄，要翻譯要整理哦，對不對？所以怎麼會是抄襲呢？引用怎麼叫做抄襲呢？所以大家要分清楚，這是非常非常不一樣的。

張善政指出，農委會的網站上面已經有當初受委託研究3個年度的報告，每一分報告都有上百頁，大家可以自己上網看報告的解釋，內容非常清楚介紹國外的哪些先進的技術，為了要介紹這些技術，他和當時的團隊全台繞了好幾圈，去跟各地的農業研究單位辦研討會，跟他們介紹，然後討論說台灣什麼樣的農業電子化技術比較合適，非常歡迎網友到農委會的網站下載這些報告，他認為看了以後自然是就非常的清楚了。

主持人問張善政擔不擔心接下有可能會，或許有耳聞對手還有未爆彈？張善政說，他猜想民進黨又去東挖西挖，不知道挖什麼東西出來。因為像這個標案根本就沒有什麼瑕疵可以讓人家去挑剔，就是一個非常非常正常的一個標案，他甚至要說，對於當初引進這些國外的農業電子化資訊，能讓國內的研究單位有所啟發，不敢講說全部的功勞在他和團隊身上，但是對於研究單位的發想有些貢獻。

張善政說，他後來看到當時農委會諮詢中心主任林貞，在臉書說，因為有這3年的研究計畫為依據和發想，農委會的研究單位爭取行政院科發基金補助時，各種電子化的研究補助經費有相當的增加，遠超過委託研究的金額。這表示經過一個輔導的過程以後，國內的研究單位開始在這個農業電子化，大步大步的往前走，從政府補助研究單位的經費就可以看得出來，這績效是不錯的。

張善政強調，這些過程和結果、成效他都可以跟全民解釋，研究單位每年拿到的科發金的經費也是公開的，前面提的那幾個報告也是公開的，他一點都不擔心。

宏碁公司今天也對外表示，公司自2007年起3年執行農業委員會「農業電子化發展策略分析與規劃計劃」專案，內容彙整國內農業發展狀況、農委會等各機關E化等科技應用情形以及國外實際執行方式及結果，更包括實際導入新的技術與場域內進行驗證、舉辦研討會及座談會等。專案內容包含國內農業E化資訊、農委會轄下等各機關做法，故須引用相關文章。