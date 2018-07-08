軍改不能說的秘密：放棄基金自足 重新向恩給制靠攏

2018-07-08 22:50 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



軍人年改上路，許多退伍軍人質疑被砍數目遠超過預期。對此國防部官員解釋，除了「月補償金」與「補足退除給與差額」被刪除之外，退輔會與退撫基金的分攤方式也有所變化，因此不能只看個別帳戶，要比對三個帳戶總數，才是確實數字。

官員也承認，這次年改「不能說的公開秘密」，是將退撫基金負擔軍人退休給與的比例，由現行43%降至30%，另外70%都由退輔會每年編預算。換言之，20年前的退撫改革，將恩給制改為理論上可以獲利自我平衡的基金制，如今再度走回當年的恩給老路。

軍人退休給與原本包括85年前的「舊制退休俸」與「18%優惠存款利息」，兩者均由退輔會每年編預算支應；86年之後的服役年資，則每月提撥扣款存入退撫基金，退伍後由退撫基金支應。

因此，愈年輕軍人的退休給與，來自退撫基金的比例愈大。依據國防部估算，如果不進行年改，107年退撫基金支出新台幣618億餘元；退輔會編列退除給與（舊制退俸與18%利息補貼）則為805億餘元；二者分占43%、57%。

隨著老前輩逐漸凋零，恩給制退休給與將會逐年降低，慢慢走入歷史。依據估算，118年退撫基金支出681億元，首度超越退輔會編列（668億元）；此後兩者差距持續擴大，136年基金支出956億元，退輔會編列484億元。

不過由於這次年改，今年7月1日之後，退伍軍人的給與，一律改為「退撫基金負擔三成，退輔會負擔七成」，退輔會預算負擔比例將比年改前更高，完全放棄當初「恩給制逐步退場」的原意。

退撫基金的支付負擔減輕，同時間「財源」卻增加，提撥率由12%提升到18%。以上校12級而言，每月薪水扣款由4400餘元，增至6600餘元。