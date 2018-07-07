爆量！年改訴願潮湧現 地方政府瘋狂大加班

2018-07-07 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市退休教師退休所得重算處分書共發出2萬3千件，全國最多。 圖／台北市教育局人事室提供 分享 facebook 台北市教育局發出退休教師「重算處分書」2萬3千件，全國最多，目前提出訴願的案件已破萬，教育局人員自4月起兩階段瘋狂加班，加班總時數至今已超過4千小時，平均每人加班140餘小時，人仰馬翻。

全國針對退休教師總計發出15萬件處分書，台北市居全台之冠，有2萬3千件，約占15%，教育局人事室28位職員總動員，4月起就開始加班。

北市府人員加班趕辦年改訴願書，看到貼著「謝謝您」、「辛苦了」小紙條，讓承辦人感到溫暖。 圖／台北市教育局人事室提供 分享 facebook 據北市府人事處資料，教育局人事室人員的加班，4月開始是製作處分書，5月達到高峰，約加班1900小時，6月約1600小時，2個月總加班時數高達3500小時，每位職員平均每月加班約62小時。

由於2萬3千件處分書製作龐大，市府還找來上百所學校的人事室主任，到市府幫忙協助資料初審趕工。

承辦人表示，最辛苦的部分是在處分書6月寄出前，要找出全市250所公立學校幾十年前退休老師的資料。教育局人事室主任張耀仁說，早期沒有電腦檔案，全都是紙本，為了核對資料正確，還要請學校調閱檔案；學校如果找不到，就要到府外的資料保存室去調閱局內檔案，「尋人」功夫一來一往相當費時。

尤其是資深退休老師的老資料更難找，如90歲的北一女孟姓老教官，已退休45年，所有資料一律手書，還註記來自山東省；張耀仁說，2萬3千件資料中，約有千件這種「骨董級」資料。

好不容易忙完處分書製作、寄送，一批批的訴願書像雪片似寄達教育局，6月中起，第二波加班潮緊接著開始。

依照救濟程序規定，受年金改革影響的退休教職員，得在收到市府重新審定函的次日起30內提交訴願書，而原處分機關市府教育局得在20天內重新審查完畢，確認處分符合規定，再將訴願書送教育部。

受限於20天的規定，面對大量湧入的訴願文件，教育局人事室又開始連夜加班、犧牲假日加班，否則做不完。人事室每個人的座位旁都有堆積如山的待審文件，他們苦笑說，這幾天常有人加班到晚上11點多才下班。

有退休教職員將處分書寄回，卻沒夾帶任何訴願書，讓承辦人一頭霧水；還有人在訴願書貼上慰勞的紙條，上頭寫著「辛苦了！」「感恩再感恩」，讓忙翻天的承辦人感到溫暖。面對龐大工作量，張耀仁表示，同仁沒有抱怨，政府給人減錢，不管埋怨或救濟，都是應該的。