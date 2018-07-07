親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
軍公教年改爭議
農產品價格崩盤
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

藍寶堅尼超跑撞工程車 自強隧道內2死3受傷

強颱瑪莉亞 周三將最接近台灣

爆量！年改訴願潮湧現 地方政府瘋狂大加班

2018-07-07 07:52聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

台北市退休教師退休所得重算處分書共發出2萬3千件，全國最多。 圖／台北市教育局人...
台北市退休教師退休所得重算處分書共發出2萬3千件，全國最多。 圖／台北市教育局人事室提供
分享
台北市教育局發出退休教師「重算處分書」2萬3千件，全國最多，目前提出訴願的案件已破萬，教育局人員自4月起兩階段瘋狂加班，加班總時數至今已超過4千小時，平均每人加班140餘小時，人仰馬翻。

全國針對退休教師總計發出15萬件處分書，台北市居全台之冠，有2萬3千件，約占15%，教育局人事室28位職員總動員，4月起就開始加班。

北市府人員加班趕辦年改訴願書，看到貼著「謝謝您」、「辛苦了」小紙條，讓承辦人感到...
北市府人員加班趕辦年改訴願書，看到貼著「謝謝您」、「辛苦了」小紙條，讓承辦人感到溫暖。 圖／台北市教育局人事室提供
分享
據北市府人事處資料，教育局人事室人員的加班，4月開始是製作處分書，5月達到高峰，約加班1900小時，6月約1600小時，2個月總加班時數高達3500小時，每位職員平均每月加班約62小時。

由於2萬3千件處分書製作龐大，市府還找來上百所學校的人事室主任，到市府幫忙協助資料初審趕工。

承辦人表示，最辛苦的部分是在處分書6月寄出前，要找出全市250所公立學校幾十年前退休老師的資料。教育局人事室主任張耀仁說，早期沒有電腦檔案，全都是紙本，為了核對資料正確，還要請學校調閱檔案；學校如果找不到，就要到府外的資料保存室去調閱局內檔案，「尋人」功夫一來一往相當費時。

尤其是資深退休老師的老資料更難找，如90歲的北一女孟姓老教官，已退休45年，所有資料一律手書，還註記來自山東省；張耀仁說，2萬3千件資料中，約有千件這種「骨董級」資料。

好不容易忙完處分書製作、寄送，一批批的訴願書像雪片似寄達教育局，6月中起，第二波加班潮緊接著開始。

依照救濟程序規定，受年金改革影響的退休教職員，得在收到市府重新審定函的次日起30內提交訴願書，而原處分機關市府教育局得在20天內重新審查完畢，確認處分符合規定，再將訴願書送教育部

受限於20天的規定，面對大量湧入的訴願文件，教育局人事室又開始連夜加班、犧牲假日加班，否則做不完。人事室每個人的座位旁都有堆積如山的待審文件，他們苦笑說，這幾天常有人加班到晚上11點多才下班。

有退休教職員將處分書寄回，卻沒夾帶任何訴願書，讓承辦人一頭霧水；還有人在訴願書貼上慰勞的紙條，上頭寫著「辛苦了！」「感恩再感恩」，讓忙翻天的承辦人感到溫暖。面對龐大工作量，張耀仁表示，同仁沒有抱怨，政府給人減錢，不管埋怨或救濟，都是應該的。

加班教育部教官

相關新聞

年改訴願湧到…地方政府忙翻 瘋狂大加班

2018-07-07 00:25

年改逼出新就業潮 退警轉職看守平交道

2018-07-07 00:20

軍改通知函出包 傳鎖定疑犯

2018-07-07 00:49

財經觀點╱年改還利於民 可考慮發消費券

2018-07-07 00:45

軍改讓她憂未來…不能領半俸 身障女兒怎辦？

2018-07-07 00:44

年改效應… 罹癌警拖老命 不敢退休！

2018-07-07 00:37

剛退休6年逢軍改 46歲中校嘆「兒女學費怎麼辦」

2018-07-06 19:57

年改衝擊生活 應曉薇：有退休公務員去當警衛

2018-07-06 19:33

傳陸智庫年砸百億補貼台年金差額 范世平：智障嗎？

2018-07-06 17:46

年金通知函出包「內鬼」遭鎖定？ 此人非屬國防部

2018-07-06 12:05

軍改急行軍 傳嚴部長遭老長官們修理

2018-07-04 16:16
看更多

熱門文章

美青姊霸氣喝香檳！民眾看了直說：就是喜歡她

2018-07-06 12:18

年金通知函出包「內鬼」遭鎖定？ 此人非屬國防部

2018-07-06 12:05

影／主委你錯了！高雄農家女兒哭說：我家7成鳳梨爛在田裡

2018-07-06 17:16

鳳梨堆得像小山等加工 農民看了很想哭

2018-07-06 12:43

蔡英文問下個出問題的水果? 孫大千：該問出問題的行業

2018-07-06 08:20

【重磅快評】當蔡政府背叛人民 對岸自然想購買統一！

2018-07-06 09:57

邰智源一日幕僚體驗 柯P真心話爆發：台灣政壇都在鬼扯

2018-07-06 15:55

馬英九台東搭熱氣球 維安人員追著氣球跑

2018-07-06 09:14

剛退休6年逢軍改 46歲中校嘆「兒女學費怎麼辦」

2018-07-06 19:57

傳陸智庫年砸百億補貼台年金差額 范世平：智障嗎？

2018-07-06 17:46

監察院糾正勞動部冷回應 蔣萬安嘆：勞工只能自求多福

2018-07-06 16:43

原能會主委批核四不安全 遭前處長打臉昨是今非

2018-07-06 20:22

年改衝擊生活 應曉薇：有退休公務員去當警衛

2018-07-06 19:33

抗議鳳梨價崩遭攻擊 大林鎮民簡志偉宣布參選鎮長

2018-07-06 10:12

火龍果賣1斤賠1斤 果農嘆：官員有來看過但沒下文

2018-07-06 15:49

年改逼出新就業潮 退警轉職看守平交道

2018-07-07 00:20

競選影片被酸 侯友宜：老縣長口氣、態度都是這樣

2018-07-06 12:01

國民黨自查黨產 明朝紫金城部分土地也是黨產

2018-07-06 12:30

中高齡就業法下周預告 未來雇退休軍公教擬補助業者

2018-07-06 22:01

選戰拚「省長」 比柯P還摳門的選法

2018-07-06 09:00

再戰2020總統？ 曾銘宗：不用從選舉角度看馬英九

2018-07-06 11:51

軍改通知函出包 傳鎖定疑犯

2018-07-07 00:49

國共論壇舉辦觸礁 連戰下周四率團登陸4會習近平

2018-07-06 11:35

誰來相挺？藍大咖挺韓國瑜 陳其邁辦問政會

2018-07-06 11:20

年改訴願湧到…地方政府忙翻 瘋狂大加班

2018-07-07 00:25

黃偉哲指行政院未點名火龍果崩盤 盼揪操控者

2018-07-06 10:46

美中貿易戰 梅健華：若有經濟體不守規則 美台都會受害

2018-07-06 12:20

未廢死前應執行死刑 陳明文：反映社會氛圍

2018-07-06 14:58

集貨場塞滿鳳梨 農民怒斥：農糧署圖利集貨場

2018-07-06 15:07

連戰登陸「連習會」 吳敦義：不是國共論壇

2018-07-06 15:12

網紅行銷花567萬 王鴻薇批柯文哲：替選舉宣傳

2018-07-06 11:48

軍改讓她憂未來…不能領半俸 身障女兒怎辦？

2018-07-07 00:44

連習四會 連辦、吳敦義同聲：不代表國民黨

2018-07-07 00:04

鳳梨堆如山 火龍果多賣多賠

2018-07-06 23:07

恐嚇楊麗菁男子冒稱藍議員參選人 國民黨：黨紀處分

2018-07-06 16:41

救鳳梨！陳明文、小英之友會周日送鳳梨

2018-07-06 18:39

派周繼祥隨連戰登陸？ 吳敦義：應連戰的希望

2018-07-06 15:11

張榮味被判刑 韓國瑜：不影響選情並將為他打氣

2018-07-06 11:52

選戰開跑 柯文哲臉書小編請辭轉任競選辦公室

2018-07-06 20:06

賴揆台南幫再添1人 台南副市長接交通部政次

2018-07-06 12:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top