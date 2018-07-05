影／軍改通知書寄錯 王定宇：疑似人為錯誤 原檔案已被刪除

2018-07-05 11:32 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 鄭超文 ╱即時報導



軍改的「退休所得重新計算通知函」寄信幾乎大量出錯，立委王定宇上午在立法院爆料，寄信地址從資料庫轉檔成工作表就發生錯誤，這疑似是人為問題，更可疑的是，操作人員表示，產生錯誤的檔案已經刪掉了。