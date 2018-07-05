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影／軍改通知書寄錯 王定宇：疑似人為錯誤 原檔案已被刪除

2018-07-05 11:32聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

軍改的「退休所得重新計算通知函」寄信幾乎大量出錯，立委王定宇上午在立法院爆料，寄信地址從資料庫轉檔成工作表就發生錯誤，這疑似是人為問題，更可疑的是，操作人員表示，產生錯誤的檔案已經刪掉了。

王定宇表示，自己希望這只是電腦的「BUG」，如果把這十幾萬人的權益，當作自己的不滿來發洩，這是很嚴重的事情，目前已經有專責的人在做跨部會的調查，因為過去這麼多年，都沒有發生寄錯信的問題，未來還要寄信，總統也非常關心，認為這非常不應該。

軍改通知函大量出錯寄錯事件，立委王定宇上午爆料，這疑似是人為問題，操作人員表示，...
軍改通知函大量出錯寄錯事件，立委王定宇上午爆料，這疑似是人為問題，操作人員表示，產生錯誤的檔案已經刪掉了。記者鄭超文／攝影
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軍改通知函大量出錯寄錯事件，立委王定宇上午爆料，這疑似是人為問題，操作人員表示，...
軍改通知函大量出錯寄錯事件，立委王定宇上午爆料，這疑似是人為問題，操作人員表示，產生錯誤的檔案已經刪掉了。記者鄭超文／攝影
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王定宇立法院軍人年改方案國防部

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