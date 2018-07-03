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空汙法過了中古車市不能碰？ 網友提4大關鍵重點

影／稱軍公教開始「節衣縮食」 李來希吃加熱披薩說：看我多省！

2018-07-03 22:23聯合新聞網 綜合報導

李來希指出，好市多（Costco）門可羅雀是因為軍公教開始緊縮消費。 聯合報系資...
李來希指出，好市多（Costco）門可羅雀是因為軍公教開始緊縮消費。 聯合報系資料照
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軍公教年金改革1日上路，全國公務員協會理事長李來希持續在臉書直播，指出軍公教已開始「節衣縮食」運動，自己也開始吃剩菜。而好市多（Costco）門可羅雀，也是因為作為消費主力的軍公教開始緊縮消費。

李來希2日在「軍公教網路之聲直播電台」中表示，年改上路後軍公教發起「節衣縮食運動」，而自己開始履行後，1日開始在家裡早餐吃饅頭、中午吃粽子、晚餐吃水餃、帶裝剩菜的便當，還把前幾日沒吃完的披薩拿來加熱再吃，並說：「看我多省」。他表示，希望此運動讓國家了解軍公教的處境，並強調軍公教被扣的錢不是一兩千，而是「1萬、2萬、3萬、4萬」。

他強調，軍公教在國家是消費主力，而砍了退休金後消費能力緊縮，就得要「節約消費、存老本」。他今（3）日再於直播中表示，有人傳美式量販店好市多的照片給他，早上11點的好市多還是空的。他說：「Costco的主力群就是軍公教，因為它是要年費的，一般民眾不願意辦年費，但軍公教會乖乖地去辦年費」。

李來希強調軍公教年改後續效應正在發酵，希望消費緊縮、商業行為停滯後能讓大家知道退休軍公教人員的重要性。

而許多網友看到李來希的言論後則指出李的生活就是普通百姓的生活，網友連連說「吃披薩也叫省？」、「正常人的生活也好說嘴」、「吃得比我還好。」

李來希響應軍公教「節衣縮食運動」，在家吃饅頭、粽子跟水餃。 擷自李來希臉書
李來希響應軍公教「節衣縮食運動」，在家吃饅頭、粽子跟水餃。 擷自李來希臉書
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李來希在臉書貼出自己裝剩菜的便當。 擷自李來希臉書
李來希在臉書貼出自己裝剩菜的便當。 擷自李來希臉書
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年改軍公教年金改革李來希

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