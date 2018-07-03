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「全教產教師團體訴訟」記者會 為退休教職員爭權益

2018-07-03 11:32聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

公立學校教職員退休資遣撫卹條例7月1日起正式實施，全教產今天舉行教師團體訴訟記者會，宣布正式啟動教師退休金司法爭議程序，為退休公立學校教職員爭取權益。

公立學校教職員退休資遣撫卹條例7月1日起正式實施，全教產今天舉行教師團體訴訟記者...
公立學校教職員退休資遣撫卹條例7月1日起正式實施，全教產今天舉行教師團體訴訟記者會，宣布正式啟動教師退休金司法爭議程序，為退休公立學校教職員爭取權益。記者邱德祥／攝影
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