「全教產教師團體訴訟」記者會 為退休教職員爭權益

相關新聞
軍改退俸通知書烏龍 國防部：咎責埋單仍須釐清2018-07-03 11:20
資深領得比資淺少 全教產啟動退休金司法戰2018-07-03 11:05
年金通知函寄錯之謎？ 國防部允1個月內完成調查2018-07-03 10:59
南投縣府跟進 將提年改釋憲2018-07-03 00:23
教師補償金機制 下會期再戰2018-07-03 00:19
怎麼減的？刷完存摺 一票人轉身去訴願2018-07-03 00:14
退俸縮水 比官方數字高…國防部認了2018-07-03 00:11
到底怎麼算的？退俸扣減 國防部忙滅火2018-07-03 00:07
只有2.4%退伍軍人年改損失破兩萬？ 真相是...2018-07-02 21:20
64%民眾支持年改 蔡民調無起色2018-07-02 20:49
中研院將選新院士 蔡英文出席遭討年金2018-07-02 20:49
「到底怎麼減的」？ 年改上路最多人問行員的問題2018-07-02 15:07
低於軍改樓地板還是被砍？ 台東士官長：我住地下室2018-07-02 14:08
親綠智庫「軍公教年改成果評價」民調：6成支持年改2018-07-02 14:03
小心別被騙！ 年改釋憲傳有工會收錢2018-07-02 14:03
國防部：軍改影響6萬人 14萬人一毛都沒扣2018-07-02 13:38
影／主張年改牴觸憲法 南投縣府聲請釋憲2018-07-02 13:08
指有人被砍3.2萬 李來希：才第一年 酸民還要酸嗎？2018-07-02 12:52
國防部寄發年金重計函出錯 李家同：政府不查讓人憂心2018-07-02 12:44
年改昨第1天上路 前主播：打球、餐廳都不塞了2018-07-02 12:18
軍改通知單烏龍 浪費郵資與印製費430萬元2018-07-02 11:35
陳建仁說年金新制上路不用擔心破產 孫大千批：廢話2018-07-02 11:30
台灣世代智庫民調：超過五成民眾滿意年改結果2018-07-02 10:33
熱門文章
年改昨第1天上路 前主播：打球、餐廳都不塞了2018-07-02 12:18
指有人被砍3.2萬 李來希：才第一年 酸民還要酸嗎？2018-07-02 12:52
只有2.4%退伍軍人年改損失破兩萬？ 真相是...2018-07-02 21:20
低於軍改樓地板還是被砍？ 台東士官長：我住地下室2018-07-02 14:08
認定文大宿舍違規使用！北市府發函促文大、又昱速改善2018-07-03 10:03
影／Terrex靠邊站！二代雲豹甲車縱橫濁水溪帥呆了2018-07-02 11:57
退俸縮水 比官方數字高…國防部認了2018-07-03 00:11
綠委提第2條高鐵 藍酸：不如設2總統刺激小英進步2018-07-03 06:38
綠攻文大宿舍 扁：12年前綠攻郝宅卻輸17萬票2018-07-03 08:09
民進黨官網遭陸網友駭 「蔡英文一定要連任」2018-07-03 08:58
極端氣候！香蕉、鳳梨價崩 下一波輪到火龍果？2018-07-02 23:39
姚文智選市長打「台灣中國」 孫大千：認真點 別做夢了2018-07-03 08:23
蝦米！此案也叫歷史共業 那什麼不是歷史共業2018-07-03 09:00
北市都發局認定宿舍違規使用 文大：前後矛盾深感遺憾2018-07-03 11:01
睜眼説瞎話、萬事推給假新聞 政策辯護就得幹話連篇？2018-07-03 08:00
新聞幕後／新雲豹出閣 國軍輪式裝甲與履帶裝甲之爭2018-07-02 11:58
蘇貞昌：中國千顆飛彈瞄準台灣 對台灣並不親2018-07-02 17:29
教長懸缺 府笑稱可猜世界盃冠軍 黃國昌：豈只遺憾2018-07-02 23:02
刺激高鐵進步 立委提議要有第二條高鐵2018-07-02 12:18
怎麼減的？刷完存摺 一票人轉身去訴願2018-07-03 00:14
「到底怎麼減的」？ 年改上路最多人問行員的問題2018-07-02 15:07
到底怎麼算的？退俸扣減 國防部忙滅火2018-07-03 00:07
台中空氣變好？ 渡也批：小英睜眼說瞎話2018-07-02 11:50
氣爆善後疑點多 孫大千：國中程度邏輯 高市誠實答2018-07-03 10:12
國防部寄發年金重計函出錯 李家同：政府不查讓人憂心2018-07-02 12:44
蘇貞昌：我知侯友宜罩門 不是適當的新北市長2018-07-02 18:04
影／大群館適法性將公布 柯文哲：選舉挖你祖宗八代2018-07-02 12:10
64%民眾支持年改 蔡民調無起色2018-07-02 20:49
與馬英九較勁？ 吳敦義也送藍委鳳梨但得自己搬2018-07-02 15:26
選情分析／蘇煥智參選 內憂外患的綠營如何勝出？2018-07-02 12:20
出國留學大減遑論國際名校教書 「台灣院士十年後出現斷層」2018-07-03 02:39
標籤化侯友宜 黃國昌：蘇貞昌要解釋當初為何提拔他2018-07-02 16:08
國防部：軍改影響6萬人 14萬人一毛都沒扣2018-07-02 13:38
產銷失衡神隱？ 林聰賢：你不覺得我到產地曬很黑2018-07-02 12:55
文大宿舍被認定違規使用 侯辦朝「解約」處理2018-07-03 10:38
文大宿舍案 柯文哲：不曉得怎麼辦2018-07-02 23:29
大群館認定 柯文哲：疑遊走法律邊緣2018-07-02 14:08
不滿被指包庇犯罪部屬 海軍司令黃曙光要蘋果日報道歉2018-07-03 02:37
親綠智庫「軍公教年改成果評價」民調：6成支持年改2018-07-02 14:03
蔡總統設晚宴宴請院士 管中閔吳茂昆皆未出席2018-07-02 21:44
留言