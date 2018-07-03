教師補償金機制 下會期再戰

2018-07-03 00:19 聯合報 記者鄭媁／台北報導



針對公教人員年金改革，國民黨高雄市黨部設置「行政救濟服務處」提供諮詢。 記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook

軍公教退撫新制七月上路，但有關「年資補償金」規定在一年內發放完畢，不利只能在二、八月退休的教師。立法院司法法制委員會昨天審查「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第卅四條修正草案，藍委主張取消一年內發放完畢限制，但因綠營主張公教人員應同步修正，相關條文保留，留待下會期處理。

年資補償金是一九九六年實施新制退撫時，針對當時仍在職、舊制年資不到十五年的教師給予「補償金」。因舊制前十五年每年年資給付率是本俸的百分之五，新制改為本俸的百分之四，為補足這百分之一的差額，針對一九八一年至一九九五年起任教的在職教師，依年資可領四萬八千多元至六十八萬元不等的補償金。

由於七月後實施的教師退撫新制規定，明年六月卅日以前退休者，可一次領取；但對之後退休者，則一毛錢都領不到；藍委蔣乃辛因此提案修法。他指出，教職員不像一般公務員可隨時退休，為顧及學生受教權，教師的退休生效被限縮在二月或八月；新法規定僅在明年六月卅日前退休者可一次領取，對公務員較沒影響，卻對老師不公平。

民進黨立委李俊俋說，年資補償金訂一年期限就是給予緩衝期，公務員也有同樣規定；國民黨提案只提退休教師、卻沒有公務員；且目前適用舊制年資且還未退休的教職員剩六萬多人，公務員則有九萬多人，蔣乃辛提案恐破壞衡平原則。

【記者陳秋雲／台中報導】台中市議員楊正中接獲退休教師陳情，指數百名教師以雙掛號寄訴願書到市府教育局，回執聯戳章年度卻是一○六年，權益恐受損。台中市教育局表示，第一時間馬上處理並個別聯繫，當事人權益不會受影響。