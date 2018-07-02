64%民眾支持年改 蔡民調無起色

2018-07-02 20:49 台灣醒報 記者譚有勝╱台北報導



64.2%民眾支持年金改革！親綠機構台灣世代智庫2日發表最新的民調結果顯示，有64.2%民眾支持年改，無奈蔡英文的民調仍在48%，並沒有回升的現象。民調專家吳瑟致在記者會上指出，雖然多數民眾支持民調，但藍營認同者有6-7成左右都反對年改，顯見年改造成的政治分歧不斷擴大。政治專家王智盛董事也分析，年金改革是長期性的政策，多數民眾因沒有直接影響的迫切性，所以沒有即時挽救總統蔡英文的民調。

64%民眾支持年金改革

台灣世代智庫2日公布軍公教年改最新民調結果。本次調查顯示，有64.2%民眾支持年金改革，不支持者佔25.3%。此外，針對本次年改結果，滿意者佔55.0%，不滿意者佔38.9%；有57.5%民眾認為，年改對台灣未來有正面的發展，負面者則佔34.7%。值得注意的是，這次年金改革的結果並沒有直接反映在總統支持度上，蔡英文的支持度仍處於50%以下（48%）。

台北海洋科技大學兼任助理教授吳瑟致表示，這次年金改革有50多萬軍公教人員會受到影響，民調結果也顯示，泛藍和國民黨的認同者在反對年改的比例上有6-7成左右，顯見民進黨未來如何在推行改革時要降低社會對立，仍是一個很大的挑戰。

台灣世代智庫董事王智盛則指出，年金改革是政府改革重中之重的政策，雖然年改在討論過程中出現許多激烈的抗議，但民調顯示約有6-7成的支持者都長期默默地存在於社會當中。

至於為何年金改革沒有挽回蔡英文的支持度？王智盛分析，年金改革是長期性的政策，相較少數退休人員的反彈，多數民眾因沒有直接影響的迫切性，所以並沒有反映在蔡英文的民調上。他指出，陳水扁時期很多人批評高鐵的政策，但現在高鐵卻被視為是重要的政績。所以年金改革的成效，仍有待觀察。

軍改團體：追究行政責任

然而，軍改上路因早前出包，許多人先前不知道「月補償金」與「補足退除給與差額」已遭扣除，引起軍公教人員紛紛抱怨。八百壯士指出，經過網路查詢、以及協會人員親去刷存簿核對，他們發現，扣除額度遠超過公布法案公式計算的額度，其損失或審定該如何解決？

八百壯士強調，軍改倉促上路已經發生許多問題，現在國防部慌成一團造成亂象，雖然政府承諾退撫基金不破產，但急於推行軍改造成的損失必須負上行政責任。

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