復審書逾4萬份 銓敘部：最快7月底提答辯

2018-07-02 20:49 中央社 台北2日電



年改上路，不服重新審定退休給與的行政處分，退休公務員可復審，退休軍教可提訴願。銓敘部今天說，已收到逾4萬份復審書，還在陸續增加中，最快7月底會將答辯書送至保訓會。

軍公教年金改革昨天正式實施，不服行政處分，可提起救濟。公務人員保障暨培訓委員會日前提醒退休公務人員，如不符重新審定退休給與的行政處分，應於簽收行政處分的次日起30日內，將復審書寄到原處分機關（銓敘部），而不是以自己寄發的日期郵戳為憑。

銓敘部官員表示，目前已收到4萬份以上的復審書，今天還收到2000多份的復審書。

銓敘部收到復審書後，會根據訴訟標的，加以分類，然後再視情況看是否做集體答辯。目前復審事實與理由，各不相同，有人主張法律不溯及既往，也有人主張不能違反信賴保護原則，此外，也有人屬於情緒性發言，更有人是罵政府欺騙。

銓敘部官員表示，會針對各種不同的訴求，提出答辯書後，再將復審書與答辯書一併送至保訓會，由保訓會進行仲裁。由於目前還在收件中，預計最快7月底會將第一批答辯書送至保訓會。

由於退役軍人年改較晚完成修法，不少人最近才收到處分書，對此，銓敘部官員表示，由於銓敘部很早就在網站上提供試算公式，讓退休公務員計算自己會減少多少退休金，因此較無出現退役軍人不知自己可以領多少錢的情況。

此外，為服務退休軍公教提起行政救濟，國民黨中央與地方黨部提供復審書、訴願書，並備有範本供參考。志工表示，每天都有許多人前來索取填寫表格。