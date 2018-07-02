親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
軍公教年改爭議
文大宿舍案爭議
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

殺人都是因為廢死？法官：那你為什麼還沒殺人？

南部連下2日豪雨 台南之前缺水現在水庫要滿過來啦！

復審書逾4萬份 銓敘部：最快7月底提答辯

2018-07-02 20:49中央社 台北2日電

年改上路，不服重新審定退休給與的行政處分，退休公務員可復審，退休軍教可提訴願。銓敘部今天說，已收到逾4萬份復審書，還在陸續增加中，最快7月底會將答辯書送至保訓會。

軍公教年金改革昨天正式實施，不服行政處分，可提起救濟。公務人員保障暨培訓委員會日前提醒退休公務人員，如不符重新審定退休給與的行政處分，應於簽收行政處分的次日起30日內，將復審書寄到原處分機關（銓敘部），而不是以自己寄發的日期郵戳為憑。

銓敘部官員表示，目前已收到4萬份以上的復審書，今天還收到2000多份的復審書。

銓敘部收到復審書後，會根據訴訟標的，加以分類，然後再視情況看是否做集體答辯。目前復審事實與理由，各不相同，有人主張法律不溯及既往，也有人主張不能違反信賴保護原則，此外，也有人屬於情緒性發言，更有人是罵政府欺騙。

銓敘部官員表示，會針對各種不同的訴求，提出答辯書後，再將復審書與答辯書一併送至保訓會，由保訓會進行仲裁。由於目前還在收件中，預計最快7月底會將第一批答辯書送至保訓會。

由於退役軍人年改較晚完成修法，不少人最近才收到處分書，對此，銓敘部官員表示，由於銓敘部很早就在網站上提供試算公式，讓退休公務員計算自己會減少多少退休金，因此較無出現退役軍人不知自己可以領多少錢的情況。

此外，為服務退休軍公教提起行政救濟，國民黨中央與地方黨部提供復審書、訴願書，並備有範本供參考。志工表示，每天都有許多人前來索取填寫表格。

軍公教公務員年改

相關新聞

64%民眾支持年改 蔡民調無起色

2018-07-02 20:49

中研院將選新院士 蔡英文出席遭討年金

2018-07-02 20:49

「到底怎麼減的」？ 年改上路最多人問行員的問題

2018-07-02 15:07

低於軍改樓地板還是被砍？ 台東士官長：我住地下室

2018-07-02 14:08

親綠智庫「軍公教年改成果評價」民調：6成支持年改

2018-07-02 14:03

小心別被騙！ 年改釋憲傳有工會收錢

2018-07-02 14:03

國防部：軍改影響6萬人 14萬人一毛都沒扣

2018-07-02 13:38

影／主張年改牴觸憲法 南投縣府聲請釋憲

2018-07-02 13:08

指有人被砍3.2萬 李來希：才第一年 酸民還要酸嗎？

2018-07-02 12:52

國防部寄發年金重計函出錯 李家同：政府不查讓人憂心

2018-07-02 12:44

年改昨第1天上路 前主播：打球、餐廳都不塞了

2018-07-02 12:18

軍改通知單烏龍 浪費郵資與印製費430萬元

2018-07-02 11:35

陳建仁說年金新制上路不用擔心破產 孫大千批：廢話

2018-07-02 11:30

台灣世代智庫民調：超過五成民眾滿意年改結果

2018-07-02 10:33

「我退休金也受影響」林萬億：個人事小 國家發展事大

2018-07-02 00:13

看問題／軍改匆促上路 損耗信心成本

2018-07-02 00:07

退俸扣多了 也有人帳戶冒出錢

2018-07-01 23:57

反年改一路嗆 蔡總統訪綠川喊卡

2018-07-01 23:54

一下子少了上萬元...退伍軍人刷存摺 傻眼了

2018-07-01 23:37

軍人年改急就章錯誤百出 有人一次被發28萬元

2018-07-01 22:54

前大學校長感恩挺年改 李來希批無情調侃退休人員

2018-07-01 20:02

年改爭議…包正豪嗆陳世雄：心虛就抹黑栽贓 真的好棒棒

2018-07-01 19:22

軍改草率上路 眷村里長：退伍軍人會用選票表達不滿

2018-07-01 16:10

【長知識】軍人年改上路 為何退俸被減幅度超乎預期？

2018-07-01 15:54

總統車隊到光復新村 反年改埋伏路旁高分貝嗆：下台

2018-07-01 15:37
看更多

熱門文章

年改昨第1天上路 前主播：打球、餐廳都不塞了

2018-07-02 12:18

一下子少了上萬元...退伍軍人刷存摺 傻眼了

2018-07-01 23:37

陳建仁說年金新制上路不用擔心破產 孫大千批：廢話

2018-07-02 11:30

指有人被砍3.2萬 李來希：才第一年 酸民還要酸嗎？

2018-07-02 12:52

做馬桶防彈裝甲也略懂 推國防自主…其實高手在民間

2018-07-02 08:00

低於軍改樓地板還是被砍？ 台東士官長：我住地下室

2018-07-02 14:08

賴清德稱無缺電問題「只是剩不夠多」 名嘴諷：腦子太小

2018-07-02 09:53

軍人年改急就章錯誤百出 有人一次被發28萬元

2018-07-01 22:54

中國醫大校長李文華接教育部長？ 知情人士：他有美國籍

2018-07-02 11:08

影／Terrex靠邊站！二代雲豹甲車縱橫濁水溪帥呆了

2018-07-02 11:57

台灣十大話題人物出爐 怎麼又看到你了啊？

2018-07-02 11:39

被問拔管案看法 吳茂昆神回

2018-07-02 10:04

退俸扣多了 也有人帳戶冒出錢

2018-07-01 23:57

蘇煥智明宣布參選台南市長 3名議員表態力挺

2018-07-01 22:14

看問題／軍改匆促上路 損耗信心成本

2018-07-02 00:07

台灣世代智庫民調：超過五成民眾滿意年改結果

2018-07-02 10:33

勇哥建議小英申辦世足：辦國際運動賽事有助連任

2018-07-02 07:56

賴清德發千字文：非核家園絕非躁進、不應渲染缺電

2018-07-01 22:24

新聞幕後／新雲豹出閣 國軍輪式裝甲與履帶裝甲之爭

2018-07-02 11:58

綠營執政經濟衰退！蘇煥智：建立不會硬拗的新政府

2018-07-02 11:45

「到底怎麼減的」？ 年改上路最多人問行員的問題

2018-07-02 15:07

文大宿舍爭議 柯P：歷史性問題 不知怎麼解決

2018-07-02 11:19

「我退休金也受影響」林萬億：個人事小 國家發展事大

2018-07-02 00:13

不願被摸頭！鳳梨慘跌沒配套 農民周三北上行政院抗議

2018-07-02 10:37

台中空氣變好？ 渡也批：小英睜眼說瞎話

2018-07-02 11:50

軍改通知單烏龍 浪費郵資與印製費430萬元

2018-07-02 11:35

「總統民調低…」扁：民進黨年底恐雙北雙輸

2018-07-02 00:07

中華民國童軍翻成China（Taiwan）林右昌：百年前就這樣用

2018-07-02 11:07

國防部寄發年金重計函出錯 李家同：政府不查讓人憂心

2018-07-02 12:44

選情分析／蘇煥智參選 內憂外患的綠營如何勝出？

2018-07-02 12:20

蘇貞昌：中國千顆飛彈瞄準台灣 對台灣並不親

2018-07-02 17:29

「台灣隊」拚奧運？政院：國際奧會說不行…

2018-07-02 00:11

文大宿舍案延燒 侯友宜：可戰死 不能讓人侮辱死

2018-07-02 00:16

影／大群館適法性將公布 柯文哲：選舉挖你祖宗八代

2018-07-02 12:10

刺激高鐵進步 立委提議要有第二條高鐵

2018-07-02 12:18

影／中研院院士大合照 民眾鬧場：蔡英文還我退休金

2018-07-02 10:26

文大宿舍為教育設施？ 教部：若是合格學生宿舍當然是

2018-07-02 11:46

產銷失衡神隱？ 林聰賢：你不覺得我到產地曬很黑

2018-07-02 12:55

柯志恩幫柯文哲問教部 為大群館解套

2018-07-02 11:38

反年改一路嗆 蔡總統訪綠川喊卡

2018-07-01 23:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top