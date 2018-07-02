「到底怎麼減的」？ 年改上路最多人問行員的問題

2018-07-02 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



今天是年改上路第一個上班日，台銀屏東分行擠滿了人，銀行還得派人舉牌分流排隊、同時還有專人講解以疏散人潮，台銀表示，今天是月初第一天上班，本來銀行就人多，加上有很多人趕來刷存摺，了解優存利息到底還有沒有？因此人特別多，很多人第一句就問「到底怎麼減的？」。

台銀屏東分行的隔壁就是國民黨屏東縣黨部，有些人看一看不服氣，就直接到縣黨部拿訴願書，黨部說，印製的4千份訴願書幾乎都被拿光了。許多退伍軍人都還沒有拿到重新計算的通知函，就已經把訴願書備妥了，他們說「肯定不服的，一定訴願」。

一位退伍軍人說，自己尚未收到重新計算的通知函，但昨天發現這個月入帳的退休金已經少了1800元，等於政府尚未完成告知程序，就已強制扣款，這一部分不合理也不合法，但是打民事官司曠日廢時，他很懷疑又有幾個人可以真正要回來？也有一位退伍軍人說，自己核算應該是少1萬出頭，但是真正刷了存摺才發現少了1萬5千多元，到底怎麼算的？不知道誰能給答案。