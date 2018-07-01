軍人年改急就章錯誤百出 有人一次被發28萬元

2018-07-01 22:54 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



7月1日，年改後的第一筆退休金入帳，許多退伍軍人驚訝發現，減少的金額高過預期。八百壯士協會理事長、退役中將吳斯懷說，政府先前宣傳「絕大多數退伍軍人影響低於兩萬元」，卻故意略過補償金等部分不提。如今多數人發現收入大減，但是通知書還沒寄到，根本不清楚到底被扣哪些項目，緊張與不滿情緒更是加倍。

吳斯懷說，不只日前第一波通知書鬧了大烏龍，連今天入帳的退休金，錯誤也會很多。自己一位鄰居是上校退伍，今天去刷存摺，發現政府居然匯了28萬元進帳戶，頓時啼笑皆非。

他表示，自己先前曾公開向政務委員林萬億叫陣，表示軍人年改7月1日來不及，結果政府硬逼著國防部上路，現在鬧出一堆笑話。

另一位退將表示，目前都還沒去刷存摺，「看了傷心，隨他了」。這位退將表示，多數退伍軍人對自己每月收入，只瞭解「月退休俸」與「18%優存」這兩大塊，「月補償金」與「補足退除給與差額」併在退休俸裡面發放，一般人往往不會注意，更沒想到會被政府「低調」地扣掉。