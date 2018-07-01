軍人年改急就章錯誤百出 有人一次被發28萬元
7月1日，年改後的第一筆退休金入帳，許多退伍軍人驚訝發現，減少的金額高過預期。八百壯士協會理事長、退役中將吳斯懷說，政府先前宣傳「絕大多數退伍軍人影響低於兩萬元」，卻故意略過補償金等部分不提。如今多數人發現收入大減，但是通知書還沒寄到，根本不清楚到底被扣哪些項目，緊張與不滿情緒更是加倍。
吳斯懷說，不只日前第一波通知書鬧了大烏龍，連今天入帳的退休金，錯誤也會很多。自己一位鄰居是上校退伍，今天去刷存摺，發現政府居然匯了28萬元進帳戶，頓時啼笑皆非。
他表示，自己先前曾公開向政務委員林萬億叫陣，表示軍人年改7月1日來不及，結果政府硬逼著國防部上路，現在鬧出一堆笑話。
另一位退將表示，目前都還沒去刷存摺，「看了傷心，隨他了」。這位退將表示，多數退伍軍人對自己每月收入，只瞭解「月退休俸」與「18%優存」這兩大塊，「月補償金」與「補足退除給與差額」併在退休俸裡面發放，一般人往往不會注意，更沒想到會被政府「低調」地扣掉。
國民黨團書記長李彥秀表示，先前朝野協商陸海空軍軍官士官服役條例時，國民黨團就發現，行政院版本沒有考慮恩給制跟提撥制過渡期內任官者，如果直接拉到齊頭式的「55+2%」，對他們不公平。因此黨團提出現役退役要脫鉤處理，對這批人應該採「60+2.5%」，才能弭平這些落差。可是民進黨自恃席次優勢，急於通過法案，根本不理會在野黨的提醒，造成退伍軍人退俸比預期落差更大。
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