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年金新制今天上路 退軍一早就衝台銀ATM

新制年金上路第一天退軍怒 國防部出面安撫了

2018-07-01 14:24聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部今（1）日表示，該部已寄發「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」，相關內容...
國防部今（1）日表示，該部已寄發「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」，相關內容及金額均依法重新計算，並於今日撥款入戶。圖／翻攝自臉書
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國防部今日表示，該部已寄發「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」，相關內容及金額均依法重新計算，並於今日撥款入戶，對於部分人員赴金融機構確認入帳金額產生疑義，包括18%優存未入帳等問題，國防部統一作了說明。

國防部說，台灣銀行優惠存款利息依通知函發放，7月份優惠存款利息將於8月1日撥入優存帳戶，另今日入帳係屬優惠存款原起息日至6月30日止的利息金額。

針對每月退除給與總額低於最低保障金額以下者有關月補償金差額，國防部已於重新計算通知函內列計金額，續由主責單位輔導會退除給付處辦理發放作業。

國防部說，已退袍澤於收到通知函，對內容若有相關疑問，請洽各主責單位諮詢：

輔導會 0800-212154、0800-212510

網址： www.vac.gov.tw

退撫基金會 02-82367316、02-82367318

網址： www.fund.gov.tw

臺灣銀行 0800-025168

國防部 02-23116117 轉 637120-23

陸軍司令部 03-4792111 轉 339256-60

海軍司令部 02-25333181 轉 682918-20

空軍司令部 02-25321610 轉 674166-69

國防部年改退伍軍人

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