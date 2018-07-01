新制年金上路第一天退軍怒 國防部出面安撫了

2018-07-01 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部今（1）日表示，該部已寄發「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」，相關內容及金額均依法重新計算，並於今日撥款入戶。圖／翻攝自臉書 分享 facebook 國防部今日表示，該部已寄發「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」，相關內容及金額均依法重新計算，並於今日撥款入戶，對於部分人員赴金融機構確認入帳金額產生疑義，包括18%優存未入帳等問題，國防部統一作了說明。

國防部說，台灣銀行優惠存款利息依通知函發放，7月份優惠存款利息將於8月1日撥入優存帳戶，另今日入帳係屬優惠存款原起息日至6月30日止的利息金額。

針對每月退除給與總額低於最低保障金額以下者有關月補償金差額，國防部已於重新計算通知函內列計金額，續由主責單位輔導會退除給付處辦理發放作業。

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國防部說，已退袍澤於收到通知函，對內容若有相關疑問，請洽各主責單位諮詢：