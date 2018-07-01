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國防部宣告：完成廿餘萬份退除給與重新計算通知函交寄

2018-07-01 06:10聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部今日清晨6時發新聞稿表示，該部已於6月30日依法完成「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」計20萬5837份，經核校及印製作業後，並於昨日完成交寄。

國防部指出，退役袍澤接獲通知函如有疑義，請於收受函件的次日起30日內，繕具訴願書經由國防部或各軍司令部向行政院或國防部提起訴願。

國防部已協同輔導會建立多元管道電話諮詢，並於網站提供有關軍人退撫制度Ｑ&Ａ、懶人包及訴願救濟注意事項等相關訊息，以服務退役袍澤。

國防部今日發新聞稿表示，該部已於6月30日依法完成「已退軍職人員退除給與重新計算...
國防部今日發新聞稿表示，該部已於6月30日依法完成「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」計20萬5837份，經核校及印製作業後，並於昨日完成交寄。聯合報系資料照
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國防部懶人包軍人

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