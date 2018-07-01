國防部宣告：完成廿餘萬份退除給與重新計算通知函交寄

2018-07-01 06:10 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部今日清晨6時發新聞稿表示，該部已於6月30日依法完成「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」計20萬5837份，經核校及印製作業後，並於昨日完成交寄。

國防部指出，退役袍澤接獲通知函如有疑義，請於收受函件的次日起30日內，繕具訴願書經由國防部或各軍司令部向行政院或國防部提起訴願。