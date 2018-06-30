反年改明要「惡作劇」小英 中市警局：同仁提高警覺

2018-06-30 22:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



總統蔡英文明天下午到台中市有一連串的參訪行程，反年改聯盟成員已揚言抗議遍地開花、如影隨行，但因明天總統有至台中車站附近的綠川，參觀整治工程，現場鄰近東協廣場、火車站、繼光街、宮原眼科等景點，且適逢假日，人潮洶湧，台中市警局長楊源明考量交管、維安影響市民休憩，因此不安排同仁停休，只要求同仁提高警覺，做好維安工作。

台中市警局表示，明天蔡英文總統在台中市有四個參訪點，分別配置約90人、250人、50人、40人，其中因第二個參訪行程是東協廣場前的綠川流域，人潮眾多，維安、交管人員需要的人數也比較多，因此配置了數倍於其他地方的警力。

台中市警局表示，反年改陳抗聯盟的抗議方式要打游擊戰，但已要求值勤同仁，提高警覺，觀察逗留、徘徊的可疑人士，避免維安工作受到影響。

台中市警局指出，霧峰區光復新村管制範圍為北起和平路、東至民權路、南沿信義路、西迄民族路一線範圍以內區域；中區綠川管制範圍為北起成功路、東至綠川東街一線、南沿中山路一線、西迄綠川西街一線範圍以內區域；東區信義街福德祠管制範圍北起立德街67巷、東至信義街172巷、南沿信義街140巷、西迄信義街140巷範圍以內區域；成功嶺管制範圍北起同安西巷、東至成功東路、南沿中山路、西迄成功西路範圍以內區域。