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郝龍斌：年改草率上路 汙名化一生奉獻軍公教

2018-06-30 15:46聯合報 記者游明煌╱即時報導

國民黨基隆市黨部今天辦慶生會，副主席郝龍斌到場，他說，年改草率上路汙名化一生奉獻優秀的軍公教人員，令人痛心與不捨。

今天夏季黨員慶生會活動，副主席郝龍斌、市長參選人謝立功、議長宋瑋莉、各區黨籍市議員及貴賓等人都到場祝賀，與壽星共同切蛋糕、唱生日快樂歌，近400人參加。

副主席郝龍斌指出，近日政府為了軍公教警消年金改革草率上路，嚴重影響他們的權益，並汙名化了許多一生盡責奉公守法的優秀公教人員，令人痛心與不捨。國民黨只要團結一致支持所有國民黨推出的候選人就一定能重返執政，讓國家政局穩定，改善兩岸關係，讓經濟復甦。

市黨部主任委員黃希賢表示，現今國民黨面臨不當黨產會惡意窮追猛打造成艱困的環境中，市黨部竭誠盡力，希望贏得年底3合1選舉，讓基隆藍天再現，將謝立功送進市政府，並讓提名的議員及里長都能順利當選。

議長宋瑋莉表示，國民黨加油，年底基隆市三合一選戰國民黨能否重返執政，現在是關鍵時刻，一定要讓國民黨所推舉的候選人通通都能當選。

前市長張通榮感謝市黨部黃主委給市黨部注入新活力！凝聚團結基層黨員共識，協助基層退休軍公教人員做行政救濟工作，呼籲市民朋友一定要團結起來，不要被執政黨政府欺騙。

謝立功表示，慶生活動照理說應該很開心，但現在執政黨政府卻讓人民開心不起來，軍公教警消勞各行業的改革失政，政府對人民的信賴保護原則，安定人民通通沒有做到，執政黨做不到，讓謝立功來做到。

國民黨基隆市黨部今天辦慶生會，副主席郝龍斌到場，他說，年改草率上路汙名化一生奉獻...
國民黨基隆市黨部今天辦慶生會，副主席郝龍斌到場，他說，年改草率上路汙名化一生奉獻優秀的軍公教人員，令人痛心與不捨。圖／國民黨基隆市黨部提供
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國民黨軍公教謝立功

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