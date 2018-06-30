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不服年金縮水 退休軍公教有救濟管道

2018-06-30 09:07中央社 台北30日電

「口袋的錢變少了，退休公務員很焦慮，紛紛提出救濟」，考試院高層坦言，近來已收到4萬件不服退休所得重算行政處分的復審書。退休軍教若不服處分，也各有不同救濟管道。

年金改革7月1日上路，退休軍公教人員陸續收到退休所得重算行政處分。退休公教人員6月11日開始陸續收到退休所得重算處分書；國防部則於6月25日起寄發「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」。

收到上述處分書，如有不服重算行政處分，退休的公務人員、教師、軍人都各有不同的救濟方式。提出救濟的時間，是於收到並簽收處分書次日起30天內，提出救濟。

就退休公務人員來說，提起救濟，是將復審書寄到銓敘部，轉保訓會提起復審；如是退休教師，則是將訴願書寄到原處分機關（教育部或縣市政府）提訴願。

至於退伍軍人，如對國防部或各軍種司令部寄發的通知函有疑義，可以收到通知函30天內，繕具訴願書經由國防部或各軍種司令部向行政院或國防部提起訴願。

根據考試院相關人士表示，截至27日為止，銓敘部約已收到4萬份的復審書，目前還在陸續增加中，預估7月8日、9日將達到高峰。

銓敘部相關官員受訪時表示，銓敘部目前收到的復審書，請求復審的事實與理由，五花八門，各有不同。有人質疑政府違反信賴保護原則，有人要求聲請釋憲。銓敘部收到復審書後，將會就所提的事實、理由，提出答辯後，再送至公務人員保障暨培訓委員會審理。

保訓會官員受訪時坦言，保訓會只能就重新處分後的退休金額是否有計算錯誤，如果有錯誤，則會依法重算，但「保訓會委員畢竟不是法官，無法審理是否違反信賴保護原則等情事」。

行政救濟是否緩不濟急，全教總理事長張旭政受訪時表示，儘管緩不濟急，但行政訴願、行政訴訟是目前唯一可行之路。除非打給付官司，但成功機率很低。

張旭政表示，這次不論進行訴願或行政訴訟，勝訴機率非常低，但如果將希望寄託在「釋憲」，則釋憲的程序與理由則相當重要。目前全教總將目標放在「釋憲」，只有釋憲成功，大家都能適用。

八百壯士副指揮官兼發言人吳斯懷受訪時則認為，目前退伍軍人提訴願與否並非重點，而是最近許多人陸續接到錯誤的重新處分書，有些是名字錯了，有些是地址錯了，「目前就有幾萬人收到錯誤的信件，錯的非常離譜，尤其這是否涉及個資外洩的問題。」

吳斯懷說，很多人收到了不知道是誰的重新處分書，「不知道誰的處分書，要怎麼提訴願」，他質疑軍改為何急著趕在7月1日實施。

釋憲退伍軍人國防部

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