年改釋憲 學者建議證明砍太多較有勝算

2018-06-30 09:07 中央社 台北30日電



年改7月上路，釋憲成戰場。學者認為，可藉此凸顯年改真正爭議焦點，也有學者分析，從剝奪財產權違反比例原則出發較有勝算。政務委員林萬億說，尊重人民權利，不影響年改上路。

軍公教年金改革7月1日上路，退休所得重算處分書陸續寄發後，已有相當多退休公教人員，分別向銓敘部復審以及向各縣市政府訴願。以新北市為例，每天有逾300件訴願書湧進教育局。

因縣市政府為核發退休教師退休所得重算處分書的執行機關，為爭取退休教師權益，繼花蓮縣與金門縣政府之後，新北市以執行機關擬具的釋憲聲請書也於6月28日送達司法院。

不滿年改結果，也有多個退休公教警消團體6月13日到司法院遞交有1萬多名聲請人的憲法訴願解釋聲請書。

年金改革未來的戰場可能在釋憲，高雄大學政治法律學系教授廖義銘表示，年改引起軍公教不滿，關鍵原因是年改剝奪退休人員財產權，違反憲政不應溯及既往的原則。

廖義銘認為，用釋憲的方式可凸顯年改真正的爭議焦點，讓討論回到法治與憲法上，不再爭論退休金多少才夠等問題。

東吳大學法律系副教授胡博硯則認為，若反年改陣營以不應溯及既往當作理由來釋憲，「是死路一條」，因為從過去的大法官解釋可以看出，大法官主張信賴保護原則，但法律不溯及既往只是信賴保護的方法之一，大法官沒有主張一定要不溯及既往才叫信賴保護，例如年改逐年實施，給予緩衝時間，也是信賴保護的一種。

胡博硯分析，反年改陣營若從年改剝奪財產權違反比例原則來聲請釋憲，提出足夠的證據與理由，證明年改一下砍掉太多，比較有機會去說服大法官；如果只從不溯及既往的角度，應該沒什麼成功的機會。

全國教師工會總聯合會（全教總）理事長張旭政表示，年金改革應該公平，且標準一致，全教總會從這個方向釋憲，而非從年改違反信賴保護原則、不溯及既往角度。

對於多個團體與縣市政府聲請釋憲，負責年改的行政院政務委員林萬億表示，尊重人民的權利，但因釋憲有其法定程序，不影響年改7月上路。

林萬億說，如果大法官受理年改的釋憲案，總統府國家年金改革委員會將會與銓敘部、教育部、國防部等相關單位一起彙整資料，為年改政策辯護。