軍改通知函郵寄出包 林萬億：先前已一再提醒 不應該！

2018-06-30 01:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



軍人年改7月1日上路，國防部近日寄發「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」，卻出現地址、人名錯誤等狀況。不過，行政院強調，國防部已改正補救，不會影響7月1日軍公教年改同步施行的規畫。

身兼總統府年金改革委員會副召集人的行政院政務委員林萬億昨天向聯合報記者表示，對於國防部寄送處分書發生作業疏失，是否追究相關人員的疏失責任，這屬於國防部的行政權責，年改會不會介入。

但林萬億也說，為了軍人年改順利施行，先前開會時，包括行政院及許多立委都一再提醒國防部，務求相關名冊的正確性，即使動用人工核對，也要將失誤減到最少，還為此調動人力支援，沒想到仍出現大家最不樂見的情況，很不應該。

有關軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例」，經立法院三讀修正及總統公布生效後，國防部已訂定「陸海空軍退伍除役軍官士官退除給與及保險退伍給付優惠存款辦法」，自7月1日施行；也已修正「陸海空軍軍官士官服役條例施行細則」。

林萬億說，配合軍人年改的施行細則及相關辦法都已陸續完成，國防部也對寄送問題作了說明及善後，不會影響7月1日軍公教年改同步施行的規畫。

而在軍公教年改正式上路之前，網路也流傳許多不實說法，讓年改會忙著「闢謠」。例如，網路流傳「把不可優存的本金領出來，就不能提出復審及救濟」，年改會今天澄清說，縱使將優存本金領出，仍然可以對於重新計算的處分提起救濟，不會損及退休人員依法得提起救濟的權益。

年改會表示，由於退休人員優存金額經審定應減少者，其不可辦理優存金額會改按一般活期儲蓄存款利率計息，所以可考慮自身經濟生活安排，審酌存款金額是否改作其他運用，來決定年改後要不要將不可優存的本金領出。

年改會強調，退休人員優存本金領出與否，與其依法得提起救濟的權利無關，縱使領出優存本金，仍可對於重新計算的處分提起救濟，不會損及個人權益。