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反年改團體提釋憲 林萬億：不影響7月上路

2018-06-28 23:24中央社 台北28日電

軍公教年改將於7月1日實施，退休公教警消團體與多個地方政府對年改聲請釋憲。負責年改的政務委員林萬億今天表示，尊重人民的權利，但因釋憲有其法定程序，不影響年改7月上路。

林萬億晚間告訴中央社記者，如果大法官受理年改的釋憲案，總統府國家年金改革委員會將會與銓敘部、教育部、國防部等相關單位一起彙整資料，為年改政策辯護。

高雄大學政治法律學系教授廖義銘表示，年改引起軍公教不滿，關鍵原因是年改剝奪退休人員財產權，違反了憲政不應溯及既往的原則，用釋憲的方式可凸顯年改真正的爭議焦點，讓討論回到法治與憲法上，不再爭論退休金多少才夠等問題。

東吳大學法律系副教授胡博硯則認為，若反年改陣營以不應溯及既往當作理由來釋憲，「是死路一條」。因為從過去的大法官解釋可以看出，大法官主張信賴保護原則，但法律不溯及既往只是信賴保護的方法之一，大法官沒有主張一定要不溯及既往才叫信賴保護，例如年改逐年實施，給予緩衝時間，這也是信賴保護的一種。

胡博硯分析，反年改陣營若從年改剝奪財產權違反比例原則來聲請釋憲，提出足夠的證據與理由，證明年改一下砍掉太多，比較有機會去說服大法官；如果只從不溯及既往的角度，應該沒什麼成功的機會。

年改釋憲大法官
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