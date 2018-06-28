重計通知函大出錯 國防部：新制年金仍將7月1日上路

2018-06-28 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部能否配合7月1日軍公教年金改革法案上路？國防部發言人陳中吉今天表示，將配合準時實施。聯合報系資料照 分享 facebook

國防部寄發首批「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」5萬9496封，卻大出錯，姓名兵科全錯，大批退伍軍人收到他人的通知函，質疑如此一來根本無法來得及在7月1日實施。對於國防部能否配合7月1日軍公教年金改革法案上路？國防部發言人陳中吉今天表示，將配合準時實施。

國防部今日起緊接著將有兩批總有14萬6341封的通知將陸續寄出，業管的國防部人事參謀次長室向外界致歉，並目前回收的信函還在統計中，而當事人在簽收後，30日內仍可啟動行政救濟管道。但收獲錯誤通知函的退伍軍人在網路社群上群情激憤，認為退伍多年，國防部一般的俸金通知單都準時無誤收到，如今寄出的「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」居然會大亂？簡直不可思議。而國防部連姓名都會搞錯，複雜的年金俸額難保不會算錯？

國防部今日表示，該部寄發「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」，其中部分收件人地址因系統匯出時產生跳格誤差，導致部分收件人與地址不符，當事人如收執非本人的通知函件，請退回郵務人員或原寄發郵局，造成不便，特此致歉。

「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」共20萬5837份，寄發順序將分三批，首批針對外離島及影響較大者優先，共計有5萬9496封，大批退伍軍人今日收獲信函，卻出現姓名、兵科甚至性別都不符的情況，陳中吉今天表示，經檢討這是電腦系統出現「bug」的狀況，國防部接獲袍澤反饋，除緊急回收第一批通知函外，也將迅速針對第二、三批通知函進行偵錯、校對，並按時寄出。對於國防部能否配合7月1日軍公教年金改革法案上路？他表示，將配合準時實施。