軍改倉促出大包 藍籲暫緩上路

2018-06-28 20:04 台灣醒報 記者譚有勝╱台北報導



國民黨呼籲，軍改不宜倉促上路，政府應暫緩實施。(photo by 國民黨立法院黨團提供) 分享 facebook

軍人年改大出包！繼軍改三讀通過後，政府近日火速計算軍改處分方式，但有軍人陸續爆出國防部不但寄錯地址，還計算錯誤，引發首波軍改之亂。國民黨28日召開記者會批評，公教改需要花11個月處理，國防部憑什麼10天處理行政作業？藍委呂玉玲指出，若要倉促上路恐怕會引發更多問題。同黨立委江啟臣也呼籲，軍改不宜倉促上路，此案政府應暫緩實施。

藍委籲暫緩上路

軍人年改三讀通過後，政府力拚7月1日與公教年改同步上路。但國防部近期寄送第一批的5萬份退休俸處分書，驚傳有許多通知函不但寄錯地址，甚至軍士官級別也計算錯誤，政府處理軍改問題錯漏百出，引發民眾廣泛批評聲浪。

呂玉玲指出，軍改之亂已經開始，國民黨之前要求政府不要倉促上路，但政府為了自己的面子一定要上路，導致有的通知函寄錯地址、有的軍改計算錯誤。如果政府不執意要在7月1日上路，今天的事情是否會發生？

「現在離7月1日還有3天，軍改馬上要上路了，退休軍人的錢到底要怎麼領？」呂玉玲透露，有國防部官員跟他說，軍改至少需要半年的作業時間，但政院要求7月1日上路，最終引發種種問題。

國民黨立委江啟臣指出，軍改審查時大家都知道7月1日上路一定來不及，之前公教改花了11個月的時間處理，國防部憑什麼用10天的時間完成軍改作業？軍改處分書寄錯造成個資外洩；也造成人力、物資浪費，政府是否要補償？

國防部：技術性問題

國防部人事參謀次長室勤務處長董中興坦言，國防部這幾天的電話都被外界打爆，軍改處分書約有20萬筆，並分為3批的方式寄發出去。主要有問題的是第一批有5萬分，目前仍在統計到底有多少分通知函有問題。

董中興指出，國防部都是按照戶政司、退輔會的資料做對比後送出，但純粹是「因系統匯出時產生跳格誤的技術性問題」，所以國防部會請印製廠商暫停列印，並重新校對。若已經寄發的通知函，民眾可以透過郵局回收送回國防部，讓國防部再作處理。

至於是否會影響到當事人提訴願的的機會？董中興補充說，唯有當事人收到處分書起，才有30日的提出訴願的行政救濟機會。他也指出，此次軍改約有58803位退役軍人將會被扣錢，其他人則不受影響。

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