莒光園地談年改 蔡總統：別被手機假訊息誤導

2018-06-28 16:59 中央社 台北28日電



總統蔡英文。 圖／莒光園地 分享 facebook

總統蔡英文今天透過莒光園地節目指出，軍人年金改革重點就是要從優照顧國軍；若國軍弟兄姊妹有什麼問題，可以透過軍中與國防部網站直接查詢退撫金方案，別被手機假訊息誤導。

立法院臨時會院會20日已三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文，明定軍人年金樓地板為新台幣3萬8990元，退休俸起支俸率55%，年增率2%，18%優惠存款分10年歸零。

軍人年改將上路，莒光園地今天播出蔡總統專訪。對於軍人退撫制度變革，引發不一樣的聲音，蔡總統強調，軍人年金改革的重點只有一個，就是要從優照顧國軍，設計上也特別留意，希望服役官兵能夠「長留久用」，也就是，留在軍人服役愈久，退休的福利與年金會更好。

她說，國軍保護國家，退役之後能受到國家保障，整個年金機制財務上無虞、能夠永續，這些就是這次軍人年改最重要的幾個想法。

蔡總統指出，年改之後不用擔心基金即將破產問題，在未改革之前，軍人退休基金預計在2019年就會破產，所以必須在此時進行年改；政府重新設計年金制度的同時，也深刻體認到國軍弟兄姊妹都是為國盡忠、全力保護台灣的安全，政府希望國軍退役時有安穩生活保障。

她說，「近來有一些假訊息在誤導我們的弟兄姊妹」，她要在這裡呼籲弟兄姊妹若有什麼樣的問題，需要去查的資訊，能夠透過軍中的資訊與國防部的網站，直接查詢自己未來退撫金的方案，「不要被手機裡面的假訊息誤導」。

蔡總統解釋，這次改革，服役滿20年，所得替代率從55%就開始計算，過去的計算基礎只有40%，這對國軍官兵來講是一個很重要的改革，多服役一年，就多2個百分點的所得替代率，另外也有最低生活保障的樓地板設計，讓大家有退休生活的基本照顧。

蔡總統說，改革讓一些退伍或即將退伍的同胞覺得退休金有被削減，她非常感謝他們過去對國家的奉獻犧牲，為了讓退撫制度可以繼續維持，為了下一代的未來，這是不得不做的改革。

另外，蔡總統也提到，共軍這段時間動作頻繁，國軍堅守崗位，奮力完成任務，她及全體國人都非常感謝，大家要一起努力，共同為這塊土地、這個家園來打拚，她作為總統「必定是國軍的靠山」