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軍改退休俸處分書寄錯地址 國防部：修正後重寄

2018-06-28 13:31中央社 台北28日電

國防部近期寄出退休俸處分書傳出寄錯、內容有誤狀況，國防部今天表示，收件人地址因匯出時跳格產生錯誤，將於修正後重新寄發。

中國時報報導，軍人年改7月1日即將上路，國防部近期寄出退休俸處分書及試算表，不過卻發生地址寄錯或級職算錯的狀況。

國防部透過新聞稿表示，國防部寄發的「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」，其中部分收件人地址因系統匯出時產生跳格誤差，導致部分收件人與地址不符，當事人如收執非本人的通知函件，請退回郵務人員或原寄發郵局，造成不便，特此致歉。

國防部表示，現正由內政部戶政司再次協助進行地址資料校對，並同時進行系統資料除錯，針對地址資料有誤的函件，將於修正後重新寄發。

立法院20日三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文，預計7月1日上路。國防部25日起寄發「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」，退伍軍人團體擬提出釋憲，若對通知函內容有疑義，可繕具訴願書向行政院或國防部提起訴願。

另外，國防部表示，已收到通知函的袍澤，如對內容有相關疑問，歡迎來電諮詢。國防部電話為02-23116117轉637120-23；陸軍司令部03-4792111轉339256-60；海軍司令部02-25333181轉682918-20；空軍司令部02-25321610轉674166-69。

國防部退伍軍人空軍
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