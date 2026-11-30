股市動盪，債券ETF配息重新受關注。本周有九檔債券ETF將除息，預估年化配息率平均超過6%，息收水準亮眼。其中，以主動聯博全球非投（00984D）年化配息率達10.5%最高，其次是群益優選非投等債（00953B）的8.3%。

近期股市深受科技股賣壓、升息預期升溫影響，市場風險偏好明顯降溫，驅動避險資金湧向債市，市場隨之關注債券ETF配息表現。在債券ETF中，最近以短天期債及非投資等級債券的績效最亮眼，配息率也有吸引力。

在本周將除息的九檔ETF中，主動聯博全球非投將於12月1日除息，最後買進日為今（30）日。這將是這檔ETF第八次除息，每單位將配息0.085元，與前七次一致。主動聯博全球非投連續八次的年化配息率都超過10%，備受投資人青睞，規模持續增加到111.5億元，仍然是規模最大的主動式債券ETF。

群益優選非投等債則將於12月3日除息，將配發0.067元，最後買進日為2日。經理人李忠泰指出，儘管近期市場震盪整理，但企業基本面沒有顯著改變，總體經濟環境也穩健，顯示整體違約率仍處可控範圍。

另外，群益ESG投等債0-5、大華優利美A債15、統一ESG投等債15+、大華投等美債15Y+等四檔ETF的預估年化配息率都超過6%，顯示在高殖利率的環境下，除了短天期債券之外，中長天期債券的配息率也不差。

不過，如果計算今年以來的總績效，仍是短天期債券及非投等債券最優。群益ESG投等債0-5今年以來含息報酬率達6.7%最強，其次是群益優選非投等債的6.2%，大幅打敗中長天期債券ETF不到2%的總報酬。至於人氣也很旺的主動聯博全球非投，2月掛牌以來的含息報酬超過2%。

群益ESG投等債0-5經理人呂汶芳表示，考量高利率環境可能延續，預期殖利率短期仍將高檔震盪。短天期投等債具存續期短、利率敏感度較低的特性，加上高信評、流動性佳、票息收益相對穩健等優勢，有助於降低利率波動影響、累積收益。

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