台股近期展開跌深反彈攻勢，多檔主動式ETF單周漲幅齊步站上雙位數，展現強勁的短線爆發力；然而，攤開近一個月、近三個月績效，多數標的仍處於深度修正後的「回本」之路，能否扭轉中期頹勢，將成為市場高度關注的焦點。

觀察台股主動式ETF績效表現，近一周市價漲幅前十強全數繳出14%以上的亮眼成績，包括：主動復華未來50漲19.9%、主動群益科技創新漲17.3%、主動復華台灣新星漲16.8%、主動統一台股增長漲16.1%、主動中信台灣卓越漲15.8%、主動野村台灣50漲14.8%、主動富邦台灣龍耀漲14.5%、主動群益台灣強棒漲14.5%、主動野村臺灣優選漲14.1%、主動凱基台灣漲14%。

法人指出，高波動市場中，與其只看哪檔ETF反彈漲幅最大，不如進一步檢視下跌時的抗跌能力。畢竟跌幅愈大，後續回本所需時間愈長，也可能錯失參與下一波行情的機會。

事實上，若將時間拉長至近一個月以及近三個月，先前盤勢修正的壓力仍清晰可見，近月全數ETF跌幅落在16.7%至27% 之間，近三月跌幅更介於19.3%至 33.3%。

值得注意的是，主動摩根台灣鑫收益（00401A）近一月、近三月、近六月報酬率跌幅分別為18.2%、19.3%、20%，均居同類型ETF之冠，為各期間跌幅最小的台股主動式ETF。

摩根投信提醒，對配息型ETF而言，若淨值回檔幅度較大，除息後要讓淨值回復原有水準，難度通常也較高；反之，若基金具備較佳抗跌能力，市場反彈時便有機會更快填補除息缺口，降低投資人對「領了配息、卻賠了淨值」的疑慮。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。