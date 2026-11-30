台股上周漲9%，隨著全球科技股與市場風險偏好回升，科技型ETF有望觸底反彈。觀察21檔台股科技型ETF上周交易情形，九檔日均量破萬張，凸顯交投熱絡。從績效來看，有20檔科技型ETF打敗同期大盤，平均漲幅逾12%，漲勢凌厲。

主動群益科技創新ETF（00992A）經理人陳朝政表示，AI需求續強，市場再度上調台股企業今、明兩年獲利年增率67%、39%，為台股注入更紮實的成長底氣。然而在市場雜音連環拳重擊下，台股本益比已低於AI元年以來的平均水準，長期投資吸引力浮現。

操作上，因應投資人對AI資本支出效益及企業獲利成長的檢視愈加嚴格，後續操作可觀察企業獲利能否跟上資本支出，以及終端需求是否出現實質轉弱，並關注持股基本面、獲利展望與評價變化，以利汰弱留強。

野村臺灣新科技50 ETF經理人林怡君指出，AI基礎建設的長期投資趨勢仍未改變，大型雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，隨著新一代Vera Rubin平台預期於第4季末至2027年第1季初逐步放量，加上客製化晶片（ASIC）出貨成長，相關供應鏈明年第1季有望呈現淡季不淡。

隨著AI應用由模型訓練延伸至推論，產業成長機會逐漸擴散至先進封裝、電子零組件、高速傳輸及散熱等領域，科技股布局不能只看企業規模，更應重視研發投入與技術競爭力。

兆豐投信指出，隨著新世代客製化晶片（ASIC）與高階晶片陸續出貨，市場高度關注算力的需求增速，預估晶圓代工與封測等供應鏈營運仍具支撐力道。

此外，伺服器對記憶體與先進封裝的需求攀升，加上全球晶圓廠資本支出與擴產計畫延續，相關供應鏈的後續接單、海外布局與獲利表現，皆是市場追蹤焦點，而兆豐台灣晶圓製造ETF精選具備技術護城河與市場競爭力的台灣半導體指標股。

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