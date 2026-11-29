上周台股反彈3,274點，主動式ETF加碼標的仍是市場焦點。統計上周主動式ETF加碼前十名台股，長榮航（2618）獲得12,780張加碼登上第一，其次是國泰金（2882）12,666張，第三名的中信金（2891）有9,951張。

加碼四到十名分別是日月光投控（3711）、元大金（2885）、兆豐金（2886）、台新新光金（2887）、南亞（1303）、聯電（2303），以及富邦金（2881）。產業來看，主動式ETF加碼金融股六檔，電子股二檔、傳產股二檔。前九名加碼均超過5,000張，加碼力道較前一周明顯增溫。

主動野村台灣50ETF（00985A）經理人林浩詳表示，近期市場主要反映AI資本支出回收速度、科技股評價及資金面疑慮，但AI供應鏈的長期成長趨勢並未因此改變。隨市場逐漸回到訂單能見度與獲利驗證，年底至2027年初仍可留意具競爭優勢的科技產業及獲利成長企業。

林浩詳指出，考量台灣在全球AI供應鏈具關鍵地位，可持續關注先進製程、先進封裝、ASIC、PCB、CCL、高速傳輸、散熱及記憶體等領域；不過個股表現將取決於技術優勢、訂單能見度與獲利成長能力。惟整體而言短期仍需留意政策不確定性、外資資金流向及科技股評價變化。面對產業輪動加快，選股應更加重視企業基本面與合理評價，並透過彈性調整持股把握波動中的中長期機會。

主動式ETF上周加碼TOP10。資料來源：CMoney ；王奐敏／製表

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